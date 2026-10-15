Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ và công tác vận hành các trường phổ thông dân tộc nội trú

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra thi công tại hạng mục nhà thi đấu đa năng dự án Trường nội trú TH và THCS Hướng Phùng - Ảnh: Đ.V

Dự án Trường nội trú TH và THCS Hướng Phùng có tổng mức đầu tư 360 tỉ đồng, quy mô diện tích 9,9ha, đáp ứng nhu cầu học tập và nội trú cho 1.560 học sinh. Đến nay, tổng giá trị thực hiện dự án ước đạt 82% hợp đồng, giải ngân lũy kế đạt trên 242,8 tỉ đồng (đạt 67,75% kế hoạch vốn).

Về tiến độ 14 khối nhà chức năng, dự án đã hoàn thành phần thô 3 khối nhà (nhà đa năng, nội trú học sinh THCS nam E1 và nữ E2) để chuyển sang công đoạn hoàn thiện; 11 khối nhà còn lại đang tập trung hoàn thiện và lắp đặt thiết bị. Đối với 16 hạng mục phụ trợ và hạ tầng ngoài nhà, đã cơ bản hoàn thành san nền, nhà bảo vệ, cổng chính, hàng rào mặt chính, nhà cầu nối; 12 hạng mục khác (sân thể thao, đường giao thông, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cây xanh) đang đồng loạt triển khai.

Dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trường nội trú TH và THCS Đakrông có tổng mức đầu tư 220,9 tỉ đồng, quy mô 6,46ha, phục vụ 1.021 học sinh. Đến nay, khối lượng thi công thực tế đã đạt 91% giá trị hợp đồng, giải ngân lũy kế đạt 164,88 tỉ đồng (đạt 75% kế hoạch). Trong số 14 khối nhà chức năng, đã có 2 khối nhà được bàn giao đưa vào sử dụng (nhà hành chính quản trị A và nhà lớp học THCS B1); 1 khối nhà hoàn thành nghiệm thu kỹ thuật (nhà bếp + ăn E); 2 khối nhà cơ bản hoàn thành, đang lắp đặt thiết bị (nhà học bộ môn B2 và C3); 8 khối nhà còn lại đang thi công hoàn thiện.

Ngoài ra, 9/15 hạng mục phụ trợ ngoài nhà đã cơ bản hoàn thành, gồm: Nhà cầu nối, bể cấp nước, bể phòng cháy, chữa cháy, cổng chính, đường nội bộ, sân bê tông, nhà bảo vệ, giếng khoan và cây xanh.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tiến độ thi công tại dự án Trường nội trú TH và THCS Đakrông - Ảnh: Đ.V

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh (BQL DA) cùng các nhà thầu đã nêu rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công. Trong đó có các yếu tố, như: Ảnh hưởng của thời tiết mưa bão kéo dài, địa hình phức tạp, nền đất yếu, cự ly vận chuyển vật liệu xa làm tăng chi phí cùng tình trạng thiếu hụt nhân lực lao động xây dựng có tay nghề.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công trên công trường. Nhấn mạnh đây là các công trình giáo dục trọng điểm có ý nghĩa chính trị-xã hội và nhân văn sâu sắc đối với học sinh đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu BQL DA tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tăng ca tăng kíp và thi công cuốn chiếu bảo đảm tuyệt đối chất lượng, an toàn lao động, quyết tâm hoàn thiện toàn bộ công trình đúng kế hoạch.

Đối với dự án Trường nội trú TH và THCS Hướng Phùng, đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu BQL DA, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, xây dựng biện pháp tổ chức thi công phù hợp, xác định lộ trình và mốc thời gian cụ thể đối với từng hạng mục, phần việc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/10. Đối với việc lắp đặt, bàn giao thiết bị, các đơn vị liên quan chủ động triển khai sớm, hoàn thành trước ngày 30/10 để giáo viên có thời gian tiếp nhận, kiểm tra và vận hành thử trước khi đưa vào sử dụng.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra khu vực bếp ăn của dự án Trường nội trú TH và THCS Đakrông - Ảnh: Đ.V

Đối với dự án Trường nội trú TH và THCS Đakrông, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy, học và sinh hoạt bán trú, nội trú của học sinh. Trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục nhà nội trú, nhà đa năng, phấn đấu hoàn thành trước để bảo đảm các điều kiện cần thiết đưa công trình vào vận hành trước ngày 30/10.

Trước khi đưa công trình vào hoạt động, cần tổ chức rà soát tổng thể, kịp thời phát hiện và khắc phục những bất cập; đặc biệt chú trọng các hạng mục kho chứa gạo, khu vực chế biến, nấu ăn và các công trình phụ trợ phục vụ sinh hoạt, học tập.

Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương và các nhà trường khẩn trương rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án nhân sự và bộ máy quản lý, bảo đảm sẵn sàng đưa các công trình vào vận hành an toàn, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ dạy, học và nuôi dưỡng học sinh nội trú ngay sau khi hoàn thành bàn giao.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra khu vực bếp ăn của dự án Trường nội trú TH và THCS Đakrông - Ảnh: Đ.V

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án cấp phát gạo phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện tổ chức bán trú, nội trú tại các trường, bảo đảm việc tiếp nhận, bảo quản và sử dụng gạo hiệu quả. Đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương và nhà trường tăng cường phối hợp trong công tác quản lý học sinh nội trú, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn khu vực trường học; chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, ứng phó với các tình huống phát sinh, nhất là trong mùa mưa bão.

Đồng chí nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị liên quan cần phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng tiến độ, an toàn, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh tại khu vực biên giới.