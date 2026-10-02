Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai phòng thực hành giáo dục STEM

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra thực tế vận hành tại phòng học STEM Trường THPT Việt Bắc

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tham quan thực tế cơ sở vật chất, hệ thống thiết bị phục vụ dạy và học, việc triển khai phòng học STEM của trường.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở GD&ĐT đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú (Hà Nội) trang bị phòng thực hành giáo dục STEM cho Trường THPT Việt Bắc (phường Đông Kinh) và Trường THPT Lộc Bình (xã Lộc Bình). Mỗi trường được bố trí một phòng học có diện tích 65 m², được trang bị đồng bộ các thiết bị, đồ dùng hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu tổ chức học tập, hoạt động trải nghiệm STEM và nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Trong tháng 9/2026, hai trường đã tổ chức dạy thử nghiệm 3 chủ đề gồm: Lập trình, điều khiển robot; máy thông minh; robot dò đường, vượt mê cung. Qua thực tế hoạt động, các thiết bị vận hành ổn định; học sinh hứng thú, tích cực tham gia và bước đầu phát huy năng lực hợp tác, tư duy kỹ thuật, giải quyết vấn đề.

Việc đưa phòng học STEM vào sử dụng góp phần khắc phục hạn chế về không gian, thiết bị phục vụ giáo dục STEM; tạo điều kiện để các trường đưa các chủ đề STEM vào kế hoạch giáo dục năm học 2026 - 2027, đồng thời thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sinh hoạt chuyên môn liên môn.

Việc đưa phòng thực hành STEM vào sử dụng không chỉ khắc phục hạn chế về không gian, thiết bị học tập mà còn tạo điều kiện thuận lợi để các trường đưa các chủ đề STEM vào kế hoạch giáo dục năm học 2026 - 2027; đồng thời thúc đẩy đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và tăng cường sinh hoạt chuyên môn liên môn.

Học sinh Trường THPT Việt Bắc thực hành tại phòng học STEM

Học sinh Trường THPT Việt Bắc thực hành tại phòng học STEM

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc đầu tư phòng thực hành giáo dục STEM có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học; tạo điều kiện để học sinh học tập gắn với thực hành, phát huy tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Đồng chí đề nghị các trường khai thác hiệu quả và phát huy tối đa công năng của các thiết bị phòng thực hành giáo dục STEM; gắn hoạt động thực hành với chương trình giáo dục chính khóa và các dự án STEM, dự án nghiên cứu khoa học của học sinh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, việc triển khai thí điểm tại hai trường THPT đợt này là bước đi ban đầu để tỉnh đánh giá hiệu quả thực tế, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng để đảm bảo 26 trường có cấp THPT trong tỉnh đều có phòng học STEM.