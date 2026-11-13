Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai hai dự án tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Các thành viên đoàn công tác của tỉnh kiểm tra Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang

Hiện trường mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (xã Hoàng Văn Thụ) do Công ty Cổ phần Đầu tư Hữu nghị Phúc Khang thực hiện, có quy mô khoảng 42,27 ha, tổng vốn đầu tư 710,5 tỷ đồng.

Theo tiến độ được phê duyệt tại chủ trương đầu tư, dự án được triển khai theo các giai đoạn. Trong đó, từ quý II/2019 đến quý IV/2024: thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và bồi thường, giải phóng mặt bằng; từ quý II/2024 đến quý III/2026: tiến hành san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các khu chức năng. Các hạng mục hoàn thành sẽ được đưa vào khai thác, sử dụng từng phần từ quý IV/2024 và toàn bộ dự án hoàn thành trong quý IV/2026.

Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành kiểm đếm 165/165 hộ bị ảnh hưởng, bàn giao 31,37 ha mặt bằng, đạt 74,21% diện tích dự án.

Đại diện doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai Dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 với các thành viên đoàn công tác

Hiện trường mặt bằng Dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1

Đối với Dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 (xã Đồng Đăng) do Công ty Cổ phần Hóa dầu quân đội thực hiện, có quy mô khoảng 70 ha, tổng vốn đầu tư 843,7 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027. Đến ngày 12/11/2026, dự án đã chi trả bồi thường cho 123/293 hộ, giải phóng mặt bằng khoảng 21,67 ha. Hiện các đơn vị liên quan đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bàn giao đất cho nhà đầu tư để triển khai thi công.

Nhìn chung, 2 dự án đều chưa đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Trong đó, Dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc bố trí tái định cư cho các hộ phải di chuyển chỗ ở, cùng những vướng mắc trong xác định nguồn gốc, loại đất và hồ sơ bồi thường trước đây; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang còn vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng; đồng thời, việc tổ chức thi công các hạng mục trên phần diện tích đã được bàn giao còn chậm.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác tập trung xem xét tiến độ triển khai, công tác giải phóng mặt bằng và những khó khăn, vướng mắc của từng dự án; đồng thời nghe các đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chỉ đạo một số nội dung liên quan tại Dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các sở, ngành, chính quyền các xã và nhà đầu tư trong quá trình triển khai hai dự án. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện còn chậm, một số nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành; việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chưa thực sự quyết liệt. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang, đồng chí yêu cầu UBND xã Hoàng Văn Thụ phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trước ngày 31/12/2026. Nhà đầu tư khẩn trương huy động nhân lực, máy móc tổ chức thi công trên diện tích mặt bằng đã được bàn giao; xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai từ nay đến hết năm 2026 và trong năm 2027. Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Đối với Dự án đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1, đồng chí yêu cầu UBND xã Đồng Đăng tập trung hoàn thành, bàn giao diện tích mặt bằng còn lại thuộc giai đoạn 1 trong tháng 11/2026; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm những vướng mắc về nguồn gốc, loại đất, hồ sơ địa chính trước ngày 30/11/2026. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai khu tái định cư, bảo đảm quỹ đất bố trí cho các hộ bị thu hồi đất ở. Nhà đầu tư chủ động chuẩn bị nguồn lực, phương án thi công để triển khai ngay khi được bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền hai xã và nhà đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, không để các dự án tiếp tục chậm trễ, kéo dài.