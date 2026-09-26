Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không Quảng Trị và các công trình, dự án trọng điểm

Một số hình ảnh kiểm tra của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tại dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị:

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe nhà thầu, đơn vị thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị báo cáo tình hình triển khai dự án - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra, khảo sát thực địa tại các công trình, dự án trọng điểm, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị; dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1; dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Quảng Trị-giai đoạn 1; dự án Đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng-Cửa Việt.

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Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỉ đồng, trong đó vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 5.821 tỉ đồng, vốn nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 327 tỉ đồng.

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Đến nay, tổng diện tích GPMB là 267,974ha (gồm: Xã Gio Linh 103,2 ha, xã Cửa Việt 164,774ha), trong đó đã hoàn thành GPMB 267,52ha.