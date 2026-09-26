Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không Quảng Trị và các công trình, dự án trọng điểm
Chiều 26/9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục đi kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Một số hình ảnh kiểm tra của đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác tại dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị:
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn kiểm tra, khảo sát thực địa tại các công trình, dự án trọng điểm, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị; dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1; dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây tỉnh Quảng Trị-giai đoạn 1; dự án Đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng-Cửa Việt.
Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị có tổng mức đầu tư trên 6.000 tỉ đồng, trong đó vốn huy động từ nhà đầu tư khoảng 5.821 tỉ đồng, vốn nhà nước để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 327 tỉ đồng.
Đến nay, tổng diện tích GPMB là 267,974ha (gồm: Xã Gio Linh 103,2 ha, xã Cửa Việt 164,774ha), trong đó đã hoàn thành GPMB 267,52ha.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202609/lanh-dao-tinhkiem-tra-tien-do-trien-khai-du-an-cang-hang-khong-quang-tri-va-caccac-cong-trinh-du-antrong-diem-9f5203d/