Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Vân Hồ, xã Tô Múa; chủ đầu tư, các nhà thầu.

Lãnh đạo tỉnh làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, toàn tuyến hiện có 45 mũi thi công, với khoảng 887 công nhân và 456 máy móc, thiết bị được huy động. Đến nay, giá trị khối lượng thi công ước đạt 756/3.354 tỷ đồng, bằng 22,54% giá trị hợp đồng. Trong đó, gói thầu số 26 đạt 183/1.099 tỷ đồng (16,6%); gói thầu số 27 đạt 271/1.083 tỷ đồng (25%); gói thầu số 28 đạt 295/1.172 tỷ đồng (25%).

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Vân Hồ phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện đơn vị tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện nhà thầu phát biểu tại cuộc làm việc.

Tổng vốn được giao cho dự án hơn 2.359 tỷ đồng, đã giải ngân và tạm ứng hơn 1.892 tỷ đồng, đạt 80,18%. Tuy nhiên, tiến độ thi công còn gặp khó khăn do mưa nhiều, một số nhà thầu triển khai chậm; vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số bãi đổ thải, đường công vụ bổ sung, dẫn đến người dân cản trở thi công tại một số vị trí.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc làm việc.

Trước những khó khăn trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kiến nghị UBND tỉnh cho phép giải phóng mặt bằng các bãi đổ thải, đường công vụ; đề nghị UBND xã Vân Hồ sớm phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng và chi trả kinh phí cho các hộ dân tại những khu vực đã ứng trước kinh phí để thi công.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau kiểm tra thực tế, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và đơn vị liên quan trong khắc phục khó khăn, duy trì thi công. Đồng chí đề nghị các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca bù tiến độ; xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ theo hợp đồng. Đảng ủy các xã Vân Hồ, Tô Múa phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đối với các bãi thải, đường công vụ bổ sung; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự án, lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu thầu và khởi công giai đoạn II.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh tăng cường quản lý, rà soát tiến độ thi công của từng nhà thầu, các bãi đổ thải và đường công vụ. Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục triển khai giai đoạn 2 của dự án, nâng cấp tuyến đường từ 2 làn lên 4 làn, phấn đấu khởi công trước Tết. Các xã Vân Hồ, Tô Múa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao cho chủ đầu tư để triển khai thi công.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa nút giao IC6, gói thầu số 28.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa Trạm dừng nghỉ số 2 và điểm TĐC Nà Chá, gói thầu số 28, xã Tô Múa.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công tại cầu Suối Tân, gói thầu số 27.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra thực địa tại gói thầu 28 trên địa bàn phường Vân Sơn, nút giao IC6, cầu Suối Tân, điểm tái định cư Nà Trá, Trạm dừng nghỉ số 2 trên địa bàn xã Tô Múa, gói thầu 27 trên địa bàn xã Vân Hồ.

Nhà thầu thi công tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La).