Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tháo gỡ vướng mắc các dự án trên địa bàn các phường

- Ngày 18/9, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế hiện trường 5 dự án đầu tư khu đô thị sử dụng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn các phường khu vực đô thị tỉnh Lạng Sơn nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc thực hiện dự án.

Tham dự có, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường Kỳ Lừa, Đông Kinh, Tam Thanh và các nhà đầu tư dự án.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh xem bản đồ GPMB Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I (phường Tam Thanh)

Theo báo cáo, trên địa bàn các phường Đông Kinh, Tam Thanh và Kỳ Lừa đang triển khai 5 dự án khu đô thị gồm: Dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1; dự án điều chỉnh mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1; dự án khu đô thị Phú Lộc I, II; dự án khu đô thị Phú Lộc III và dự án khu đô thị Phú Lộc IV, với tổng diện tích đất thực hiện các dự án là hơn 150 ha.

Khu vực đất còn vướng mắc tại Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I

Về tiến độ thực hiện đối với công tác giải phóng mặt bằng, tính đến nay có 3 dự án đã giải phóng mặt bằng đạt 98%; 1 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và 1 dự án đã giải phóng mặt bằng được 76% diện tích cần thu hồi.

Về tổ chức thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, các vị trí hạ tầng khu tái định cư đều đảm bảo tiến độ dự án và đáp ứng được yêu cầu về tái định cư cho các trường hợp bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa báo cáo với đoàn công tác những vướng mắc trong công tác GPMB tại Khu đô thị Phú Lộc IV (phường Kỳ Lừa)

Tại cuộc kiểm tra, đại diện các nhà đầu tư khu đô thị kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di chuyển mộ và bàn giao mặt bằng dứt điểm diện tích còn lại trong năm 2026, để nhà đầu tư triển khai thi công hạ tầng kết nối giữa các khu đô thị bảo đảm đồng bộ hạ tầng và hoàn thành dự án trong năm 2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi kiểm tra

Về phía UBND các phường đã báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, các khó khăn vướng mắc và đề xuất một số giải pháp để giải quyết dứt điểm về mặt bằng tại các dự án khu đô thị. Cụ thể như: rà soát hồ sơ các trường hợp chưa đồng thuận, thực hiện kiểm đếm bắt buộc và khép kín hồ sơ thu hồi đất; xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật; bố trí quỹ đất nghĩa trang tập trung để di chuyển mộ ra khỏi phạm vi các dự án.

Lãnh đạo UBND phường Kỳ Lừa báo cáo vướng mắc trong công tác GPMB các dự án

Đại diện Chủ đầu tư nêu ý kiến tại buổi kiểm tra

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh nêu ý kiến tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Đây là các dự án đã kéo dài rất nhiều năm, tiến độ các dự án đều chậm do nguyên nhân công tác giải phóng mặt bằng rất chậm; các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chưa thực hiện quyết liệt công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất còn lại tại các dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: UBND phường Tam Thanh khẩn trương hoàn thành xác minh nguồn gốc sử dụng đất; khép kín hồ sơ thu hồi đất của các trường hợp bị ảnh hưởng tại dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1 và thực hiện quy trình bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp các trường hợp bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục không chấp hành thì kiên quyết thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai. UBND phường Tam Thanh hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại trong tháng 12/2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận buổi kiểm tra

Đối với dự án khu đô thị Phú Lộc I, II, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND phường Kỳ Lừa, rà soát khép kín hồ sơ của 2 trường hợp chưa chấp hành, tổ chức tuyên truyền vận động lần cuối, nếu 2 trường hợp vẫn không hợp tác thì UBND phường Kỳ Lừa thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư vào giữa quý IV/2026.

Về dự án khu đô thị Phú Lộc III, giao UBND phường Kỳ Lừa rà lại toàn bộ các hộ bị ảnh hưởng báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2026 để xem xét quyết định nhằm xử lý dứt điểm vướng mắc bàn giao mặt bằng diện tích còn lại cho nhà đầu tư trong năm 2026.

Đối với dự án khu đô thị Phú Lộc IV, đồng chí giao UBND phường Đông Kinh khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án khu tái định cư Phú Lộc IV, điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4 và các thủ tục pháp lý theo quy định để thực hiện các bước tiếp theo của dự án. Về công tác giải phóng mặt bằng, ngay sau khi UBND phường Đông Kinh hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, UBND phường Kỳ Lừa tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bàn giao mặt bằng sạch cho UBND phường Đông Kinh tổ chức thi công hoàn thành dự án trong năm 2027. Ngoài ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư dự án khu đô thị Phú Lộc IV, phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án gửi Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 20/11/2026. Đồng thời, nhà đầu tư tập trung triển khai hệ thống thoát nước thải riêng và Trạm xử lý nước thải của dự án, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường theo quy định.