Lãnh đạo tỉnh kiểm tra mô hình sản xuất nông nghiệp tại các địa phương

Sáng 13/11, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của Viện Di truyền Nông nghiệp Việt Nam đã đi kiểm tra mô hình nuôi cá nhụ bốn râu tại xã Đồng Tiến và Thạch Khê. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên đoàn công tác kiểm tra mô hình tại xã Đồng Tiến.

Mô hình nuôi cá nhụ bốn râu được triển khai tại 8 hộ dân thuộc 4 xã, phường gồm: Hải Ninh, Trần Phú, Thạch Khê và Đồng Tiến, với tổng diện tích ao nuôi 43.000 m² (4,3 ha), số lượng cá giống thả nuôi 40.000 con.

Cá nhụ bốn râu là loài cá biển có giá trị kinh tế, được thị trường ưa chuộng, sống ở vùng nước mặn và nước lợ ven biển, tầng đáy nhiều bùn. Hiện nay, Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam đã làm chủ được công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nhụ bốn râu.

Bước đầu, cá nhụ bốn râu có khả năng thích nghi với điều kiện sinh thái vùng nước mặn, lợ ven biển của tỉnh.

Sau 3 tháng triển khai, kết quả theo dõi bước đầu cho thấy cá nhụ bốn râu có khả năng thích nghi với điều kiện sinh thái vùng nước mặn, lợ ven biển của tỉnh. Trong số 8 hộ tham gia mô hình, 6 hộ đạt tỷ lệ cá sống từ 80% trở lên; 2 hộ còn lại đạt tỷ lệ trên 70%. Đây là những tín hiệu tích cực trong quá trình khảo nghiệm, đánh giá khả năng phát triển đối tượng nuôi mới này tại địa phương.

Việc đưa cá nhụ bốn râu vào nuôi thử nghiệm trên địa bàn tỉnh được kỳ vọng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế diện tích mặt nước mặn, lợ ven biển, nhất là tại các khu vực nuôi tôm kém hiệu quả, dễ bị dịch bệnh; đồng thời tạo thêm lựa chọn mới cho người dân trong phát triển nuôi trồng thủy sản.

Trong số 8 hộ tham gia mô hình, 6 hộ đạt tỷ lệ cá sống từ 80% trở lên; 2 hộ còn lại đạt tỷ lệ trên 70%.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác ghi nhận những kết quả bước đầu của mô hình, đặc biệt là khả năng thích nghi và tỷ lệ sống của cá tại các hộ tham gia. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả sản xuất, cần tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu về tốc độ sinh trưởng, khả năng thích ứng với biến động môi trường, chi phí đầu tư và hiệu quả kinh tế trong suốt chu kỳ nuôi.

Đoàn công tác cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với địa phương, hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, chủ động kiểm soát môi trường ao nuôi, phòng ngừa dịch bệnh và tổng hợp kết quả thực tế để có cơ sở khoa học đánh giá khả năng phát triển, nhân rộng mô hình trong thời gian tới.