Lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Yên Bình 2

Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Khu công nghiệp Yên Bình 2 có quy mô khoảng 300ha, tổng vốn đầu tư hạ tầng trên 3.650 tỷ đồng, định hướng thu hút các ngành công nghệ cao, bán dẫn và công nghiệp phụ trợ. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2 đang được đẩy nhanh tiến độ.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Bùi Văn Lương yêu cầu UBND phường Vạn Xuân chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Công ty CP Đầu tư Phát triển Yên Bình rà soát tiến độ GPMB lô đất CN05 theo từng hộ dân; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc để có phương pháp triển khai phù hợp với thực tiễn, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tập trung giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân, áp dụng tối đa các chính sách có lợi cho người dân theo đúng quy định. Quá trình thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Hồ sơ hoàn thành đến đâu, chủ đầu tư và cơ quan chức năng tổ chức chi trả, vận động người dân nhận tiền, tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng đến đó. Mục tiêu là hoàn thành dứt điểm GPMB khu vực ưu tiên trước ngày 31-10.

Đồng chí Bùi Văn Lương kiểm tra Dự án Khu dân cư Tân Việt.

Đối với Dự án Khu dân cư Tân Việt, quy mô 263 lô đất nền, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ di dời hơn 500 ngôi mộ trong khu vực dự án.

Việc di dời phải bảo đảm đúng quy trình, phù hợp với phong tục, tập quán và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư.