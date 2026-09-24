Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án nhiệt điện tại Khu Kinh tế Hòn La

Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, công suất 1.403MW, tổng mức đầu tư 42.023 tỉ đồng; công nghệ nhiệt điện than ngưng hơi truyền thống. Đến nay tiến độ tổng thể Dự án đạt 99,63%, dự kiến phát điện thương mại tổ máy số 1 vào tháng 11/2026; tổ máy 2 vào tháng 12/2026.

Một số hình ảnh kiểm tra của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác:

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác kiểm tra Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I - Ảnh: Q.V

Dự án dự kiến phát điện thương mại Tổ máy số 1 vào tháng 11/2026 - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra kíp trực vận hành Nhà điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I - Ảnh: Q.V

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên cán bộ, kỹ sư tại Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I - Ảnh: Q.V