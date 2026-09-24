Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án nhiệt điện tại Khu Kinh tế Hòn La
Sáng 24/9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra các dự án nhiệt điện tại Khu Kinh tế Hòn La. Cùng đi có đồng chí Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phạm Quang Long, Trưởng ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh; đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, công suất 1.403MW, tổng mức đầu tư 42.023 tỉ đồng; công nghệ nhiệt điện than ngưng hơi truyền thống. Đến nay tiến độ tổng thể Dự án đạt 99,63%, dự kiến phát điện thương mại tổ máy số 1 vào tháng 11/2026; tổ máy 2 vào tháng 12/2026.
Một số hình ảnh kiểm tra của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác:
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/thoi-su/202609/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-kiem-tra-cac-du-an-nhiet-dien-tai-khu-kinh-te-hon-la-c0520e4/