Lãnh đạo tỉnh kiểm tra các dự án đề xuất trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa, nghe báo cáo đề xuất Trung tâm logistics phục vụ cảng biển Mỹ Thủy - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã kiểm tra thực địa, nghe đại diện MTIP và các nhà đầu tư báo cáo đề xuất các dự án, gồm: Khu công nghiệp Nam Cửa Việt (xã Nam Cửa Việt); trung tâm logistics phục vụ cảng biển Mỹ Thủy (thuộc các xã Vĩnh Định, Mỹ Thủy); báo cáo đề xuất phương án quy hoạch tổng thể, phân kỳ đầu tư dự án Khu dân cư-Cảng cao cấp ngã 5 Vico-giai đoạn 1 (thuộc các xã Hải Lăng, Diên Sanh).

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa, nghe báo cáo đề xuất dự án Trung tâm logistics phục vụ cảng biển Mỹ Thủy - Ảnh: Đ.V

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa, nghe báo cáo đề xuất dự án Khu công nghiệp Nam Cửa Việt - Ảnh: Đ.V

Dự án Khu công nghiệp Nam Cửa Việt do Công ty CP Capella Quảng Nam làm chủ đầu tư, có quy mô 407ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.057 tỉ đồng. Dự án đã nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư lần 2, hiện đang lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương.

Dự án Trung tâm logistics phục vụ cảng biển Mỹ Thủy do MTIP làm chủ đầu tư, có quy mô xây dựng khoảng 180-200ha. Mục tiêu dự án nhằm xây dựng trung tâm logistics hiện đại, tối thiểu đáp ứng các tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics hạng I (cấp quốc gia/quốc tế) gắn với phục vụ cảng biển Mỹ Thủy. Định hướng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, gồm: Dịch vụ kho, bãi, gia công, lắp ráp, tái chế, phân loại, đóng gói, kiểm định hàng hóa và một số loại hình dịch vụ khác. Dự án sẽ hỗ trợ và là đòn bẩy thu hút hàng hóa cho hoạt động của cảng Mỹ Thủy nói riêng và phát triển các dự án trên Hành lang kinh tế Đông-Tây nói chung.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát thực địa, nghe báo cáo đề xuất dự án Khu dân cư-Cảng cao cấp ngã 5 Vico-giai đoạn 1 - Ảnh: Đ.V

Dự án Khu dân cư-Cảng cao cấp ngã 5 Vico-giai đoạn 1, nhà đầu tư là Công ty CP SAM Holdings, quy mô khoảng 86ha.

Sau khi kiểm tra thực địa, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với chủ đầu tư các dự án và các xã, gồm: Vĩnh Định, Mỹ Thủy, Diên Sanh, Nam Cửa Việt về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) phục vụ các dự án trên địa bàn, gồm: Dự án Quốc lộ 15D; dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các địa phương - Ảnh: Đ.V

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư và các địa phương đã đề xuất, kiến nghị xem xét, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, bổ sung dự án vào danh mục thực hiện và cơ chế "luồng xanh"; đồng thời tích cực, chủ động, đồng hành hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý, phấn đấu cấp chủ trương đầu tư trong quý IV/2026.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thống nhất phương án để trình UBND tỉnh xem xét - Ảnh: Đ.V

Nhà đầu tư cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu, bổ sung các dự án vào Quy hoạch chung của xã, sớm thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với kiến nghị, đề xuất của các nhà đầu tư. Trong đó, dự án Trung tâm logistics phục vụ cảng biển Mỹ Thủy cần xem xét, bố trí ở khu vực giao thông thuận lợi. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thống nhất phương án để trình UBND tỉnh xem xét.