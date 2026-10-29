Lãnh đạo tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi khảo sát

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại tá Vũ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh; đại diện các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh và lãnh đạo các xã: Quốc Khánh, Kháng Chiến, Quốc Việt.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND

Tại buổi khảo sát, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND. Theo đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng tham mưu và phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã biên giới đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Từ tháng 7/2023 đến nay, nội dung Nghị quyết số 03 đều được đưa vào kế hoạch công tác biên phòng hằng năm. Các đồn biên phòng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra toàn tuyến, phối hợp với Nhân dân các xã biên giới tổ chức phát thông tầm nhìn, tu sửa đường tuần tra, làm đường kiểm tra cột mốc…

Cùng với đó, Nhân dân các xã biên giới đã tích cực tham gia cùng lực lượng BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các xã biên giới cũng đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới với hơn 19.000 ngày công, tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.

Trong chương trình, lãnh đạo Đồn Biên phòng Pò Mã và Đồn Biên phòng Bình Nghi cũng đã báo cáo nhanh tình hình quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn phụ trách.

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đồn Biên phòng Pò Mã, Đồn Biên phòng Bình Nghi đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi khảo sát

Để việc thực hiện chính sách hỗ trợ Nhân dân tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia đạt hiệu quả hơn nữa, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng triển khai hiệu quả Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Cấp ủy, chính quyền các xã biên giới (Kháng Chiến, Quốc Việt, Quốc Khánh) phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Pò Mã và Đồn Biên phòng Bình Nghi tiếp tục triển khai Nghị quyết số 03 đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; tăng cường phối hợp với 2 đồn biên phòng xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân”, “thế trận lòng dân” vững chắc. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp giúp đồng bào các xã biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điểm cao 820

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên đoàn khảo sát công tác tuần tra, bảo vệ đường biên giới, cột mốc tại Điểm cao 820

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Công an tỉnh trồng cây lưu niệm tại Điểm cao 820

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã và Đồn Biên phòng Bình Nghi

Trong chương trình, Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và trồng cây lưu niệm tại Điểm cao 820; trao tặng các phần quà ý nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã và Đồn Biên phòng Bình Nghi.