Lãnh đạo tỉnh khảo sát tình hình triển khai dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng

Đồng chí Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại cuộc khảo sát

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc khảo sát

Lãnh đạo UBND phường Tam Thanh phát biểu về công tác giải phóng mặt bằng dự án

Theo báo cáo tại cuộc khảo sát, dự án khách sạn, sân golf Hoàng Đồng có quy mô đầu tư gồm: Hạng mục khách sạn quốc tế 5 sao (khoảng 200 phòng); sân golf; khu vui chơi giải trí; khu nhà ở, biệt thự, nhà chung cư; cửa hàng bán hoặc cho thuê; cơ sở giáo dục, y tế; khu trưng bày cổ vật, giới thiệu và bán các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, công trình phụ trợ...

Dự án có tổng diện tích cần thu hồi để thực hiện các công trình là hơn 196,6 ha. Tính đến nay, UBND phường Tam Thanh đã giải phóng mặt bằng được 192,7 ha, tương đương 98% diện tích cần thu hồi và di chuyển được 476/558 ngôi mộ ra khỏi phạm vi dự án. Hiện UBND phường Tam Thanh và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị đang thực hiện các thủ tục để di chuyển 82 ngôi mộ và xử lý 5 ngôi nhà xây dựng trên đất nông nghiệp.

Đại diện nhà đầu tư phát biểu ý kiến tại cuộc khảo sát

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc khảo sát

Về tình hình triển khai các thủ tục pháp lý dự án, nhà đầu tư đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi; báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trong đó, các nội dung nhà đầu tư đang triển khai đẩy nhanh như: rà soát đánh giá chất lượng các nguồn nước phục vụ dự án; bổ sung hồ sơ pháp lý về phòng cháy chữa cháy; hoàn thiện hồ sơ xây dựng trạm xử lý và phương án thoát nước thải, cấp điện; lấy ý kiến cộng đồng dân cư về báo cáo đánh giá tác động môi trường… Về vướng mắc, hiện nhà đầu tư chưa xác định được vị trí để đổ khoảng 1,3 triệu m3 đất thừa ra khỏi phạm vi dự án. Công tác giải phóng mặt bằng còn 82 ngôi mộ và 5 công trình nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được di chuyển và xử lý.

Tại cuộc khảo sát, đại diện các sở, ngành đề nghị nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án như: hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý khác để dự án sớm được khởi công. Đồng thời các sở, ngành cũng cam kết hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính sớm nhất cho nhà đầu tư trong việc tiếp nhận, thực hiện thẩm định các hồ sơ pháp lý dự án, cũng như hỗ trợ nhà đầu tư trong việc quy hoạch, xác định các vị trí đổ thải.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đại diện nhà đầu tư cũng kiến nghị Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị và UBND phường Tam Thanh đẩy nhanh tiến độ di chuyển các ngôi mộ, xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp ra khỏi phạm vi dự án.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc khảo sát

Phát biểu kết luận cuộc khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, UBND phường Tam Thanh và nhà đầu tư trong triển khai dự án.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng tiếp tục bám sát tình hình triển khai dự án, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Tam Thanh hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định vị trí bãi đổ thải, phương án xử lý nước thải toàn dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị hoàn thành báo cáo đề xuất phương án xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp gửi về UBND phường Tam Thanh trước ngày 21/9/2026 và báo cáo phương án xử lý đối với các trường hợp phải di chuyển mộ xong trước 25/9/2026.

Về nhiệm vụ của nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường xong trước 30/10/2026. Đồng thời, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công dự án trong tháng 11/2026.