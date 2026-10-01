Lãnh đạo tỉnh khảo sát, định hướng kết nối giao thông, đô thị, du lịch hai bên bờ sông Bảo Định

Đồng chí Phan Văn Thắng và đồng chí Nguyễn Thành Diệu khảo sát Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng. Dự án đi qua các phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện nay, dự án đang triển khai 3 gói thầu xây lắp với tổng mức đầu tư hơn 820 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 1 đã hoàn thành 95% khối lượng. Đối với đoạn 54 m vừa được bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đang tập kết máy móc, thiết bị thi công, phấn đấu hoàn thành trước 15-11-2026. Gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 2 đã thi công hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hợp đồng.

Đồng chí Phan Văn Thắng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Riêng gói thầu thi công xây dựng phân đoạn 4, nhà thầu thi công đã hoàn thành 60% khối lượng; 100% hộ dân đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Chủ đầu tư đang phối hợp với địa phương tiếp tục vận động 4 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng. Đồng thời, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để phục vụ công tác thi công. Đơn vị thi công sẽ quyết tâm hoàn thành gói thầu trong năm 2026.

Tại buổi làm việc, đối với khu vực hai bên bờ sông Bảo Định, lãnh đạo phường Đạo Thạnh kiến nghị tỉnh rà soát, bố trí nguồn lực thực hiện các hạng mục còn lại theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Song song đó là ưu tiên việc thu hồi đất đoạn đường Lê Việt Thắng có mặt đường rộng 3,5 m để giải tỏa các căn nhà mỏng, có chiều sâu nhỏ, các dãy nhà nằm giữa bờ kè và đường ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không gian phát triển đô thị và cảnh quan đô thị để thực hiện đầu tư công viên cây xanh theo quy hoạch, góp phần chỉnh trang đô thị, tạo cảnh quan hai bên bờ sông.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, xem xét ưu tiên đầu tư các cầu bắc qua sông Bảo Định để bảo đảm kết nối hai bờ sông. Cụ thể, đối với đoạn qua phường Đạo Thạnh, địa phương đề nghị tỉnh xem xét đầu tư cầu bắc qua sông Bảo Định, kết nối tuyến đường nội thị với Khu đô thị Đông Bắc; cầu bắc qua sông Bảo Định trên tuyến đường Trần Hưng Đạo nối dài…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đơn vị cần đánh giá toàn diện hơn đối với Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định. Mục tiêu là xây dựng khu vực này trở thành trọng tâm trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể của đô thị Mỹ Tho. Mục tiêu hướng tới là xây dựng khu vực này trở thành đô thị hạt nhân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về tiến độ Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, đồng chí Phan Văn Thắng yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục đẩy nhanh công tác thi công, đảm bảo chất lượng, phấn đấu hoàn thành, bàn giao trước ngày 31-12. Việc đầu tư không chỉ dừng lại ở hoàn thành phần xây dựng chính, mà phải tính toán đồng bộ các hạng mục hạ tầng, từ cây xanh, hệ thống chiếu sáng đến các công trình, hạ tầng kỹ thuật có liên quan.

Mục tiêu là sau khi hoàn thành, công trình phải bảo đảm chất lượng, đồng bộ, tạo điểm nhấn về cảnh quan và góp phần nâng cao diện mạo đô thị. Các ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để bổ sung các dự án cần thiết, mở rộng không gian phát triển. Trong quá trình triển khai, phải đặc biệt quan tâm đến việc đầu tư hạ tầng phục vụ tái bố trí dân cư; bảo đảm người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn trước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đạo Thạnh Trịnh Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với những đoạn chưa thực hiện đầu tư, Sở Xây dựng phối hợp với địa phương đưa ra thông tin cảnh báo về nguy cơ sạt lở; quản lý không để phát sinh các trường hợp cơi nới, xây mới nhà ven sông. Song song đó, cần đầu tư các khu công viên để tạo không gian sinh hoạt công cộng phục vụ người dân.

Khu vực này có điều kiện hội tụ nhiều giá trị về kinh tế, văn hóa, cảnh quan và đời sống cộng đồng. Ngành Văn hóa - Thể Thao và Du lịch cần tham gia để phát triển du lịch gắn với văn hóa; nghiên cứu để khai thác những giá trị, tạo ra một không gian mà người dân từ nhiều địa phương có thể đến tham quan, trải nghiệm.

Đối với việc đầu tư các cầu bắc qua sông Bảo Định, những công trình nếu được nghiên cứu tốt có thể trở thành điểm nhấn về cảnh quan, kiến trúc đô thị và du lịch. Đối với việc đầu tư các đoạn kè còn lại, Thường trực Tỉnh ủy giao UBND tỉnh tính toán, tranh thủ các nguồn lực để đầu tư…