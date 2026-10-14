Lãnh đạo tỉnh khảo sát các địa điểm đề xuất thực hiện dự án Xây dựng mới Trường THPT Đông Kinh (Chu Văn An)

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và UBND phường Đông Kinh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các thành viên đoàn khảo sát tại vị trí thuộc phường Đông Kinh

Trong buổi khảo sát, đoàn công tác đã nghe đại diện Sở Xây dựng báo cáo đề xuất đối với 5 vị trí; lựa chọn đi khảo sát địa điểm đề xuất thực hiện dự án xây dựng mới Trường THPT Đông Kinh (Chu Văn An) tại 2 vị trí.

Trong đó, vị trí thứ nhất thuộc phường Đông Kinh trong Quy hoạch chi tiết phường Đông Kinh có quy mô khoảng 1,13 ha, đề xuất mở rộng về phía Tây và phía Nam theo quy hoạch đến đường giao thông được 1,9 ha ảnh hưởng bởi 50 hộ dân, mở rộng tiếp về phía Đông thêm quy mô được khoảng 2,6 ha ảnh hưởng khoảng 70 hộ dân.

Vị trí thứ hai thuộc phường Tam Thanh trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Hoàng Đồng (Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 7/11/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500) có quy mô khoảng 3 ha.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành viên đoàn khảo sát thảo luận về vị trí các địa điểm đề xuất thực hiện dự án

Tại các địa điểm khảo sát, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã trao đổi, thảo luận về vị trí, quy mô diện tích, khả năng đáp ứng yêu cầu xây dựng trường học, sự phù hợp với quy hoạch và điều kiện tổ chức triển khai dự án.

Các ý kiến cũng tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn của từng phương án, khả năng kết nối giao thông, công tác giải phóng mặt bằng, số hộ dân bị ảnh hưởng và các vấn đề liên quan đến kinh phí đầu tư, tiến độ thực hiện dự án.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương khảo sát tại vị trí thuộc phường Tam Thanh

Vị trí đề xuất xây dựng mới Trường THPT Đông Kinh (Chu Văn An) tại phường Tam Thanh, có diện tích khoảng 3 ha

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc đầu tư xây dựng mới Trường THPT Đông Kinh (Chu Văn An) nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí thống nhất lựa chọn vị trí thuộc phường Tam Thanh, nằm trong Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam Hoàng Đồng, với quy mô khoảng 3 ha để đề xuất thực hiện dự án xây dựng mới Trường THPT Đông Kinh (Chu Văn An).

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành liên quan phối hợp với địa phương rà soát các nội dung quy hoạch, đánh giá các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện phương án đề xuất và tham mưu triển khai các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư của dự án.