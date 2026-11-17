Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi chúc mừng tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Khánh Hòa, lãnh đạo nhà trường đã báo cáo tình hình dạy và học với quy mô hiện có 265 học sinh (gồm 199 học sinh dân tộc thiểu số và 66 học sinh năng khiếu thể dục, thể thao). Bên cạnh nhiệm vụ giáo dục phổ thông, nhà trường luôn chú trọng công tác quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh nội trú. Dịp này, nhà trường kiến nghị tỉnh Khánh Hòa quan tâm bổ sung nhân sự, bảo đảm chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên nuôi dưỡng và bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục thiết yếu.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể sư phạm nhà trường, ông Nguyễn Khắc Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công tác giảng dạy và chăm lo đời sống học sinh. Đối với các kiến nghị của trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa giao UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, giải quyết kịp thời nhằm bảo đảm điều kiện giáo dục, chăm sóc học sinh.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi chúc mừng tại Đại học Nha Trang.

Đến thăm Trường Đại học Nha Trang, đoàn công tác nghe báo cáo về những kết quả nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện trường đào tạo 39 ngành bậc đại học, 17 ngành thạc sĩ và 9 ngành tiến sĩ với quy mô khoảng 16.000 người học. Mỗi năm, trường có gần 3.000 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ đúng hạn đạt hơn 60% và gần 90% có việc làm phù hợp chuyên môn sau 12 tháng. Nhà trường bày tỏ mong muốn tỉnh tiếp tục hỗ trợ phát triển thành đại học vùng theo quy hoạch của Chính phủ; tăng cường đặt hàng đào tạo, hỗ trợ người học và đẩy mạnh phối hợp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác tặng hoa và quà chúc mừng Trường Đại học Nha Trang.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Khắc Hà chúc mừng Ban Giám hiệu cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của trường trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Nhấn mạnh Khánh Hòa đang tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế biển, công nghệ đại dương và khoa học - công nghệ, ông đề nghị Trường Đại học Nha Trang tiếp tục phát huy thế mạnh, khẳng định vai trò cơ sở giáo dục đại học chủ lực, nâng cao chất lượng đào tạo để hướng tới mô hình đại học vùng. Tỉnh Khánh Hòa sẽ luôn đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường hoạt động ổn định, phát triển.