Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Suối Sim, xã Tây Ninh Hòa.

Cùng dự có bà Trần Thu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Ninh Hòa cùng đông đảo Nhân dân địa phương.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11); đồng thời đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thôn Suối Sim tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với bà con, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa Hồ Xuân Trường biểu dương tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên cùng Nhân dân thôn Suối Sim sau khi thực hiện sáp nhập xã, thôn.

Nhấn mạnh năm 2027 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tây Ninh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030), hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và đạt mức tăng trưởng hai con số, ông Hồ Xuân Trường đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương cần tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải sâu sát cơ sở, thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” để kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân.

Bà Trần Thu Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo thôn Suối Sim tại ngày hội.

Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận, tổ hòa giải, người có uy tín và các chức sắc cần phát huy vai trò nòng cốt trong gìn giữ tình làng nghĩa xóm, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa tệ nạn xã hội và xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Chi bộ và đảng viên thôn Suối Sim tiếp tục đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Hồ Xuân Trường cũng đề nghị UBND xã Tây Ninh Hòa tiếp tục quan tâm chăm lo đầy đủ chế độ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời chú trọng bảo tồn, truyền dạy tiếng nói, phong tục, cồng chiêng và các điệu múa truyền thống của đồng bào Ê Đê cho thế hệ trẻ.

Nhân dân thôn Suối Sim, xã Tây Ninh Hòa dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã trao 40 phần quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo thôn Suối Sim. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Ninh Hòa trao 20 phần quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật và khen thưởng 1 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.