Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng 20/11, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác Hà Tĩnh đã đến chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh. Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện tiếp và trao đổi với đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và đoàn công tác Hà Tĩnh.

Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đồng chí Đoàn Minh Huấn cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Học viện; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Học viện đối với Hà Tĩnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị. Sự quan tâm, phối hợp của Học viện đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Trong giai đoạn phát triển mới, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Học viện trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đồng thời, tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh.

Hà Tĩnh cũng mong muốn Học viện tiếp tục hỗ trợ Trường Chính trị Trần Phú nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, gắn lý luận với những vấn đề đặt ra từ cơ sở. Qua đó, giúp nhà trường tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 1, tạo nền tảng thực hiện lộ trình xây dựng trong giai đoạn tiếp theo.

Trao đổi tại buổi gặp mặt, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh dành cho Học viện.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi với đoàn công tác Hà Tĩnh.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu và hoạch định chiến lược đối với sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Đồng thời khẳng định, Học viện sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường phối hợp, đồng hành cùng Hà Tĩnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, Học viện sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong nghiên cứu, tư vấn hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của địa phương. Qua đó, góp phần tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xác định các định hướng, giải pháp phát triển của Hà Tĩnh trong thời gian tới.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của tỉnh Hà Tĩnh, nhất là Thường trực Tỉnh ủy, để Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng trong ngày 20/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Bộ GD&ĐT, đồng chí Nguyễn Viết Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT đón tiếp đoàn. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng chí Nguyễn Hiệu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội đón đoàn.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại các đơn vị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, giảng viên và người lao động nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao đổi với lãnh đạo Bộ GD&ĐT và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bộ GD&ĐT tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ Hà Tĩnh trong triển khai các chủ trương, chính sách đổi mới GD&ĐT, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là những lĩnh vực gắn với nhu cầu và định hướng phát triển của địa phương.

Trân trọng sự quan tâm của tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo các đơn vị bày tỏ mong muốn tiếp tục phát huy thế mạnh của từng cơ quan, cơ sở đào tạo để tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai các hoạt động hợp tác thiết thực, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của Hà Tĩnh trong giai đoạn mới.