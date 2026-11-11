Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tìm hiểu mô hình phát triển chuỗi giá trị cá ngừ đại dương tại Trung Quốc

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai, đại diện Công ty Thực phẩm Viễn dương Trung Lỗ Sơn Đông đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển, mô hình hoạt động và năng lực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại diện Công ty Thực phẩm Viễn dương Trung Lỗ Sơn Đông (TP. Yên Đài) giới thiệu với đoàn công tác tỉnh Gia Lai về mô hình hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh: Đức Hoàng

Công ty Thực phẩm Viễn dương Trung Lỗ Sơn Đông được thành lập năm 2001, là đơn vị thuộc Công ty CP Thủy sản Viễn dương Trung Lỗ Sơn Đông - doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực khai thác thủy sản xa bờ, vận tải biển, bảo quản lạnh, chế biến và thương mại thủy sản quốc tế.

Đáng chú ý, Trung tâm Giao dịch Cá ngừ Trung Quốc được thành lập năm 2009 tại doanh nghiệp này, từng bước phát triển thành đầu mối quan trọng trong hệ thống thu mua, bảo quản, chế biến và giao dịch cá ngừ của Trung Quốc.

Cơ sở tại Yên Đài được đầu tư hệ thống kho lạnh và kho lạnh sâu hiện đại, với công nghệ bảo quản ở nhiệt độ xuống đến -60°C, góp phần duy trì chất lượng và giá trị thương mại của cá ngừ sau khai thác.

Doanh nghiệp có khu nhà xưởng chế biến hiện đại với diện tích khoảng 12.000 m², năng lực chế biến trên 20.000 tấn sản phẩm thủy sản mỗi năm.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Trong chương trình khảo sát thực tế, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã tìm hiểu mô hình tổ chức hoạt động của Trung tâm Giao dịch Cá ngừ Trung Quốc, các công đoạn bảo quản, chế biến, quản lý chất lượng, tổ chức chuỗi cung ứng và tiêu thụ sản phẩm cá ngừ.

Thông qua mô hình của Trung Lỗ, đoàn có dịp tìm hiểu kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị thủy sản tương đối đồng bộ, kết nối các khâu khai thác, vận chuyển, bảo quản lạnh, chế biến, giao dịch và phân phối sản phẩm.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ bảo quản lạnh sâu, nâng cao chất lượng nguyên liệu và phát triển các sản phẩm chế biến sâu là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với định hướng nâng cao giá trị ngành khai thác, chế biến cá ngừ đại dương của tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với đại diện Công ty Thực phẩm Viễn dương Trung Lỗ Sơn Đông. Ảnh: Đức Hoàng

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế biển và ngành thủy sản của Gia Lai.

Gia Lai hiện có đội tàu khai thác hải sản xa bờ quy mô lớn, trong đó nghề câu cá ngừ đại dương là một trong những ngành nghề có thế mạnh và truyền thống lâu đời.

Đặc biệt, khu vực Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc) là một trong những trung tâm khai thác cá ngừ đại dương lớn của Việt Nam, với khoảng 1.500 tàu chuyên hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Năm 2025, sản lượng cá ngừ đại dương của Gia Lai ước đạt hơn 13.400 tấn; trong 8 tháng năm 2026, sản lượng ước đạt 10.840 tấn, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện Công ty Thực phẩm Viễn dương Trung Lỗ Sơn Đông bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, hợp tác với tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Mục đích quan trọng của chuyến thăm, khảo sát tại Trung Lỗ là tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức và phát triển ngành cá ngừ theo chuỗi giá trị, đặc biệt là công nghệ bảo quản, chế biến sâu, quản lý chất lượng và tổ chức thị trường tiêu thụ.

Những kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp phía Sơn Đông là nguồn thông tin tham khảo có giá trị đối với Gia Lai trong quá trình nghiên cứu, phát triển Cảng cá thông minh Tam Quan; từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ hậu cần thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, giảm tổn thất sau thu hoạch và tăng giá trị xuất khẩu.

Về định hướng hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn tăng cường kết nối Trung Lỗ với các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khả năng hợp tác trong phát triển công nghệ bảo quản lạnh sâu, chế biến cá ngừ, hệ thống kho lạnh, logistics thủy sản và các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm sau khai thác.

Bên cạnh đó, tìm hiểu khả năng kết nối thương mại, tổ chức nguồn hàng, phát triển thị trường tiêu thụ và trao đổi kinh nghiệm về mô hình giao dịch, chế biến cá ngừ; góp phần nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm thủy sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với đại diện Công ty Thực phẩm Viễn dương Trung Lỗ Sơn Đông. Ảnh: Đức Hoàng

Thông qua chuyến công tác này, các doanh nghiệp, đơn vị liên quan của 2 bên tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường kết nối thông tin và nghiên cứu những nội dung hợp tác có tính khả thi, phù hợp với nhu cầu, lợi thế của địa phương và năng lực của doanh nghiệp.