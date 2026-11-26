Các địa điểm được kiểm tra gồm: Trung tâm Hội nghị tỉnh - nơi tổ chức sự kiện; Tiểu chủng viện Làng Sông; Đền thờ danh nhân văn hóa Đào Tấn (xã Tuy Phước); Tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc) và khu vực bãi đỗ xe trên tuyến đường Nguyễn Thiếp - Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát toàn diện các điều kiện tổ chức hội nghị, từ cơ sở vật chất, khánh tiết, trang trí, bố trí không gian đến hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình, thiết bị kỹ thuật và các điều kiện phục vụ đại biểu. Không gian tổ chức phải bảo đảm trang trọng, chuyên nghiệp, phù hợp với tính chất đối ngoại của hội nghị.

Đối với các điểm tham quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra cảnh quan, cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, công tác đón tiếp, hướng dẫn, phương án di chuyển và bố trí bãi đỗ xe.

Đặc biệt, tại Tiểu chủng viện Làng Sông và Tháp Bánh Ít - 2 điểm đến mang dấu ấn đặc sắc về lịch sử, văn hóa và kiến trúc của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thuyết minh, giới thiệu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 2 từ trái sang) yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ hướng dẫn viên, bảo đảm giới thiệu sâu sắc những nét đặc trưng của các điểm đến. Ảnh: Phan Tuấn

Đội ngũ hướng dẫn viên du lịch phải nắm vững kiến thức, làm nổi bật những nét đặc trưng, độc đáo của từng điểm đến, nhất là lịch sử hình thành, giá trị kiến trúc và văn hóa của Tiểu chủng viện Làng Sông, Tháp Bánh Ít.

Nội dung thuyết minh cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chính xác, sinh động, hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khách quốc tế, giúp các đại biểu hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương.

Đoàn kiểm tra tại Tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc). Ảnh: Phan Tuấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ tại các điểm tham quan.

Qua đó, mỗi điểm đến không chỉ là nơi trải nghiệm mà còn trở thành không gian giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc và hình ảnh con người Gia Lai, góp phần tạo dấu ấn về một điểm đến thân thiện, giàu bản sắc trong mắt bạn bè quốc tế.