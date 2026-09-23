Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ các đoàn đại biểu Cà Mau dự đại hội toàn quốc

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi gặp mặt các Đoàn đại biểu Cà Mau dự đại hội toàn quốc.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của hai tổ chức hội trong công tác tập hợp, chăm lo đời sống hội viên và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua tại địa phương.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến từ thực tiễn cơ sở; phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của hội viên và Nhân dân tỉnh Cà Mau tới đại hội. Bên cạnh đó, chủ động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ trao quà cho Đoàn đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh.

“Sau đại hội, các hội cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp hội viên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, chú trọng chăm lo đời sống cho hội viên, đặc biệt là các trường hợp hoàn cảnh khó khăn”, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thuỷ trao quà cho Đoàn đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, trao tặng những phần quà, gửi lời chúc các đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2026-2031 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đại hội.

Đồng chí Võ Thị Hồng Thoại, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau, phát biểu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đại hội.