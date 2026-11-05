Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Trung Giang

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại khu dân cư Trung Giang, xã Bến Hải - Ảnh: T.P

Khu dân cư Trung Giang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 khu dân cư cũ gồm Thủy Bạn, Cang Gián và Hà Lợi Trung với diện tích tích 847ha, gồm 627 hộ với 2636 nhân khẩu. Sau sáp nhập, dù khối lượng công việc nhiều, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân Trung Giang đã nhanh chóng ổn định, đồng lòng đưa khối đại đoàn kết toàn dân vào giai đoạn phát triển mới.

Tại ngày hội, các đại biểu, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu dân cư Trung Giang, xã Bến Hải đã cùng nhau ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026). Đồng thời đánh giá những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Thời gian qua, người dân đã phát huy tinh thần sáng tạo trong lao động, sản xuất, nhờ vậy, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập bình quân đầu người năm 2026 ước đạt 65 triệu đồng/người, tăng 5 triệu đồng so với năm 2025. Tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm sâu, hiện toàn thôn chỉ còn 16 hộ, chiếm 2,55%.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành tặng quà, hoa chúc mừng khu dân cư Trung Giang - Ảnh: T.P

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" tiếp tục được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng cộng đồng học tập được quan tâm; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội thường xuyên được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; vai trò làm chủ của Nhân dân được phát huy.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội - Ảnh: T.P

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đã đạt được của khu dân cư Trung Giang. Đồng thời mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: T.P

Lãnh đạo xã Bến Hải tặng công trình ánh sáng đường quê cho khu dân cư Trung Giang - Ảnh: T.P

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Lương Bình và đại diện các sở, ngành đã tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư Trung Giang; trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Lãnh đạo xã Bến Hải cũng đã trao công trình ánh sáng đường quê cho khu dân cư Trung Giang với tổng giá trị 150 triệu đồng.