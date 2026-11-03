Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thôn Liêm Tiến là địa bàn bãi ngang của xã Sen Ngư, hiện có 415 hộ với gần 2.000 nhân khẩu. Những năm qua, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban Công tác Mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Trong đó, vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được phát huy, góp phần tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Liêm Tiến, xã Sen Ngư - Ảnh: H.N

Từ sức mạnh đoàn kết và sự chung sức, đồng lòng của người dân, diện mạo thôn Liêm Tiến ngày càng khởi sắc. Thôn giữ vững danh hiệu làng văn hóa từ năm 2009 đến nay. Toàn thôn có khoảng 75% hộ khá, giàu; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 2,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được duy trì hiệu quả, với 363 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 87,5%.

Các đại biểu tham dự ngày hội - Ảnh: H.N

Ngày hội không chỉ là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được, mà còn là cơ hội thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh cộng đồng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội - Ảnh: H.N

Phát biểu chung vui với bà con tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Liêm Tiến đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là nền tảng, động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Muốn xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững chắc, mỗi tập thể, mỗi người dân cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức, đồng lòng vì mục tiêu chung, cùng chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng thôn Liêm Tiến, xã Sen Ngư - Ảnh: H.N

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Liêm Tiến tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đồng thời nêu cao tinh thần tiên phong, trở thành hình mẫu trong phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; cùng với các khu dân cư trên địa bàn xã Sen Ngư chung tay thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: H.N

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng khu dân cư Liêm Tiến; trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, động viên bà con tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, ấm no và hạnh phúc.