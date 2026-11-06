Lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

Ngày hội là dịp nhìn lại kết quả thực hiện các phong trào thi đua, biểu dương những tập thể, hộ gia đình tiêu biểu; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

* Đồng chí Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại ấp Cây Giang, xã Long Điền. Đây là khu dân cư được xã chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Ngày hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy (hàng đầu, giữa) và các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Cây Giang.

Ấp Cây Giang hiện có 1.030 hộ với hơn 4.400 nhân khẩu. Năm 2026, ấp vận động xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết, phấn đấu giúp 5 hộ thoát nghèo; duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đặc biệt, 100% hộ dân đồng thuận với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy nội lực, chuyển đổi mô hình sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập; giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho tập thể Chi bộ và Ban nhân dân ấp Cây Giang.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Tấn Bảy trao quà của Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho các hộ nghèo.

Các em học sinh hào hứng tham gia trò chơi tại Ngày hội.

* Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Vĩnh Hưng, xã Châu Thới có sự tham dự của đồng chí Phan Thanh Duy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ và đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trao tặng 5 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 1 tập thể; UBND xã Châu Thới tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm với 5 suất quà trao tặng hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn; hỗ trợ 1 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau

cho tập thể khu dân cư ấp Vĩnh Hưng có đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân trao bảng tượng trưng tặng căn nhà Đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng cho đại diện lãnh đạo xã Châu Thới để thực hiện công tác an sinh.

Đảng uỷ, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thới vận động xây dựng thêm 5 căn nhà Đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng; đồng thời vận động 180 suất quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Đảng uỷ xã Châu Thới Trương Ngọc Thảo trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026 tại Khóm 1, phường Bạc Liêu có đồng chí Tô Việt Thu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường và đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tiết mục ca múa “Vui ngày đoàn kết” tạo không khí vui tươi, lan toả tinh thần đoàn kết trong cộng đồng khu dân cư.

Tại Ngày hội, đại biểu và người dân khóm cùng ôn lại truyền thống 96 năm MTTQ Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khu dân cư năm 2026. Nhờ phát huy tinh thần đoàn kết, đời sống người dân Khóm 1, phường Bạc Liêu từng bước nâng cao, diện mạo khu dân cư ngày càng khang trang, an ninh trật tự được giữ vững.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao 5 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo phường và các mạnh thường quân trao thêm nhiều phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

phường Bạc Liêu Tô Việt Thu trao quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại Khóm 1.

Đồng chí Lý Công Bắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban công tác Mặt trận Khóm 1 có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Ngoài ra, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bạc Liêu trao bảng mã QR “Hộp thư số 24/7” cho 18 Ban công tác Mặt trận các khóm, tạo kênh tiếp nhận ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Bạc Liêu Đoàn Hồng Lĩnh trao bảng mã QR “Hộp thư số 24/7” cho đại diện Ban công tác Mặt trận 18 khóm trên địa bàn phường.

* Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam tại ấp Ngã Bát, Xã Trần Phán. Cùng dự có đồng chí Võ Kế Nghiệp, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng (hàng đầu, thứ ba từ phải sang) và các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Ngã Bát.

Ấp Ngã Bát, Xã Trần Phán, là 1 trong 64 ấp, khóm trong tỉnh được Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen và chọn tổ chức ngày hội điểm.

Đồng chí Võ Kế Nghiệp, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh, trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban công tác Mặt trận ấp Ngã Bát.

Toàn ấp Ngã Bát có 692 hộ, trong đó 91,6% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm; ấp chỉ còn 2 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo.

Trong năm, người dân đóng góp khoảng 720 triệu đồng xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Ấp duy trì 11 Tổ tự quản an ninh trật tự, lắp đặt 2 camera an ninh và xây dựng tuyến đường tự quản, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Phán, trao giấy khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lê Minh Chuyển, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Xã Trần Phán, trao giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư và thực hiện các phong trào thi đua.

Các phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”, tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” được người dân tích cực hưởng ứng.

Năm 2027, ấp phấn đấu nâng tỷ lệ hộ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ hộ mới thoát nghèo ổn định sinh kế, hướng đến mục tiêu xoá nghèo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phần quà thiết thực được trao đến hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Bí thư Đảng uỷ Xã Trần Phán, nhấn mạnh, Ngày hội là dịp cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; qua đó củng cố sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng và phát triển địa phương.

* Ngày hội tại khóm Giồng Nhãn, phường Hiệp Thành có Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Hoàng Thoại đến dự.

Đại biểu cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân khóm Giồng Nhãn tham dự Ngày hội.

Năm 2026, khóm Giồng Nhãn tổ chức 15 cuộc tuyên truyền với 458 lượt người tham dự; có 545 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 97,11%; duy trì 3 mô hình tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm, vận động hỗ trợ 1,8 tấn gạo và quà trị giá hơn 35 triệu đồng cho gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Hoàng Thoại trao Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho Ban công tác Mặt trận khóm Giồng Nhãn.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Thành Ngô Yến Nhiên ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị cán bộ, Nhân dân khóm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Hoàng Thoại trao quà do cá nhân vận động, hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Bí thư Đảng uỷ phường Hiệp Thành Trần Minh Hải trao quà của Đảng uỷ, HĐND,UBND, Uỷ ban MTTQ phường cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau và UBND phường khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng cộng đồng dân cư; trao 65 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà con khóm Giồng Nhãn hào hứng tham gia các trò chơi dân gian trong phần hội, tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng dân cư.

Kim Phượng - Ngọc Thắm - Trung Kiên - Thanh Nhàn - Hoàng Uyên - Hữu Thọ - Mộng Thường - Phong Nguyên - Kim Trúc - Xuân Tuấn