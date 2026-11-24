Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng văn nghệ sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Chiều 24/11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi Tọa đàm và gặp mặt đại diện văn nghệ sĩ, cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Dự buổi tọa đàm và gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng đại diện các văn nghệ sĩ, và cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chủ trì buổi tọa đàm và gặp mặt. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Sau hợp nhất với tỉnh Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn, kết nối từ đại ngàn Tây Nguyên xuống đồng bằng và hướng ra biển; là nơi 45 dân tộc anh em cùng sinh sống, tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Tỉnh có hai di sản được UNESCO ghi danh là Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Bài chòi; có kho tàng sử thi, dân ca, lễ hội, văn hóa biển và tri thức văn hóa cà-phê đặc sắc. Việc hợp nhất không chỉ là sự mở rộng về địa giới, mà còn là cơ hội để kết nối những nguồn lực văn hóa phong phú, bổ sung cho nhau và cùng tạo nên diện mạo mới của quê hương…

Trong năm 2026, Đắk Lắk gặp nhiều khó khăn, thách thức, vừa tập trung ổn định tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vừa phải khắc phục hậu quả nặng nề của mưa bão, lũ lụt tại các địa phương phía đông... Trong bối cảnh đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cùng đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại diện các văn nghệ sĩ trao đổi tại buổi tọa đàm. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Công tác tham mưu, thể chế hóa được quan tâm, với việc ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW; chính sách hỗ trợ bảo vệ di sản cồng chiêng giai đoạn 2026-2030; Bộ quy tắc ứng xử “Người Đắk Lắk văn minh-thân thiện-mến khách” và bộ nhận diện thương hiệu của tỉnh.

Công tác bảo tồn di sản từng bước hướng về cơ sở, chú trọng truyền dạy cồng chiêng, phục dựng nghi lễ tại buôn làng; xếp hạng thêm 8 di tích cấp tỉnh; hoàn thiện hồ sơ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na”, triển khai hồ sơ “Lễ cúng bến nước của người Ê Đê” và định hướng xây dựng hồ sơ UNESCO đối với “Tri thức trồng và chế biến cà-phê”…

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi tọa đàm và gặp mặt. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đời sống văn hóa cơ sở tiếp tục được chăm lo với hàng trăm buổi biểu diễn, hơn 800 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa. Văn hóa, thể thao từng bước gắn kết với du lịch thông qua các sự kiện, sản phẩm đặc trưng như Lễ hội Sầu riêng gắn với “Nhà dài Show”, Lễ hội đua ngựa Gò Thì Thùng và các giải chạy. Ngành du lịch tỉnh trong năm 2026 ước đón 10,2 triệu lượt khách, tăng 39%; tổng thu đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 47%...

Đội ngũ văn nghệ sĩ cũng nhanh chóng ổn định tổ chức sau hợp nhất. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hiện có 578 hội viên thuộc 14 chi hội chuyên ngành. Qua các trại sáng tác, chuyến đi thực tế, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế với Hàn Quốc và nhiều hoạt động chuyên môn, văn nghệ sĩ đã đóng góp tích cực vào sáng tạo, quảng bá hình ảnh quê hương…

Các đại biểu dự buổi tọa đàm và gặp mặt. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tại buổi tọa đàm, các văn nghệ sĩ tập trung trao đổi, kiến nghị chung quanh các nội dung như: việc gìn giữ, phát huy chất liệu âm nhạc truyền thống và phát triển âm nhạc dân gian, đội ngũ sáng tác trong giai đoạn mới; yêu cầu gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời bảo đảm sự hài hòa, sáng tạo trong sáng tác và biểu diễn nghệ thuật hiện nay; chính sách khuyến khích phát triển văn học và công tác phát hiện, bồi dưỡng nhân tố trẻ là học sinh, sinh viên; việc gìn giữ, phát huy văn hóa qua tác phẩm mỹ thuật; đề xuất hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm của văn nghệ sĩ trong tỉnh; vai trò của nghệ nhân trong gìn giữ, truyền dạy nghệ thuật sân khấu truyền thống, bài chòi, hò bả trạo, ca cổ và các loại hình nghệ thuật dân gian…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết trân trọng cảm ơn những đóng góp bền bỉ, thầm lặng của các văn nghệ sĩ và cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đối với đời sống tinh thần của nhân dân tỉnh nhà thời gian qua.

Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng quà các văn nghệ sĩ tiêu biểu. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đồng chí nhấn mạnh:Cách đây tròn 80 năm, ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội, lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhưng tăng trưởng không thể chỉ được đo bằng những con số kinh tế. Một địa phương chỉ thực sự phát triển bền vững khi đời sống vật chất được nâng lên, đời sống tinh thần được chăm lo, bản sắc văn hóa được gìn giữ và các giá trị tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ. Kinh tế có thể tạo ra của cải, nhưng văn hóa tạo nên chiều sâu, bản lĩnh và sức hấp dẫn của một vùng đất.

Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tặng bức tranh cho Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Tại buổi tọa đàm và gặp mặt, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận các kiến nghị của các văn nghệ sĩ và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát đầy đủ từng kiến nghị, phân loại rõ nội dung, thẩm quyền và thời hạn xử lý. Việc thuộc thẩm quyền của tỉnh phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, không để kéo dài; nội dung vượt thẩm quyền phải tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét.