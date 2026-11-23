Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Ngày 23/11, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940-23/11/2026).

Tham dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Y Giang Gry Niê Knơng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ cộng sản, anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ tiền bối cách mạng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cộng sản tại Nhà đày Buôn Ma Thuột. Được thực dân Pháp xây dựng trong những năm 1930-1931 nhằm giam cầm, đàn áp những người yêu nước và chiến sĩ cộng sản. Nhà đày Buôn Ma Thuột từng là nơi giam giữ nhiều cán bộ cách mạng, chiến sĩ cộng sản, trong đó có những người sau này trở thành lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Vượt qua các chế độ lao tù hà khắc, các chiến sĩ cộng sản bị giam cầm ở đây vẫn kiên cường đấu tranh, tổ chức học tập lý luận chính trị, giác ngộ cách mạng và xây dựng cơ sở Đảng. Cuối năm 1940, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk được thành lập tại Nhà đày Buôn Ma Thuột do đồng chí Trần Hữu Dực làm Bí thư, với khoảng 10 đảng viên. Sự ra đời của chi bộ đã thống nhất sự lãnh đạo của Đảng trong Nhà đày, tạo tiền đề quan trọng cho phong trào cách mạng ở Đắk Lắk phát triển rộng khắp, góp phần đưa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Đắk Lắk đến thắng lợi.

Với những giá trị lịch sử đặc biệt, ngày 24/12/1918, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1820/QĐ-TTg xếp hạng Nhà đày Buôn Ma Thuột là Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Đây là “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Các đoàn viên, thanh niên dâng hương tại buổi lễ. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Kế thừa truyền thống vẻ vang đó, trải qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo quân và dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 143.150 đảng viên; riêng năm 2026 kết nạp được 4.878 đảng viên, vượt 3,52% kế hoạch. Đảng bộ tỉnh không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Trước anh linh các thế hệ đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra, xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.