Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Mai Phụ

Chiều 12/11, đồng chí Dương Tất Thắng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ. Cùng dự có lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh; đại diện cấp ủy, chính quyền xã Mai Phụ.

Đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ.

Thôn Thạch Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Hà Ân, Hữu Ninh và Tây Giang, hiện có 591 hộ với gần 3.000 nhân khẩu. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Người dân đã đóng góp kinh phí, ngày công, hiến hơn 130 m tường rào và gần 150 m² đất để mở rộng đường giao thông; xây dựng 1.300 m mương thoát nước khu dân cư, 250 m mương nội đồng và bê tông hóa 1.500 m đường ngõ thôn với tổng kinh phí đối ứng 265 triệu đồng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt kết quả tích cực với 581/591 hộ được công nhận, tỷ lệ 98,5%.

Đông đảo người dân thôn Thạch Mỹ dự ngày hội.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Trong năm, thôn đã huy động nguồn lực trao gần 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 26 mô hình sinh kế, xây dựng 3 nhà ở với tổng trị giá 210 triệu đồng. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo gia đình chính sách và tổ chức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tiếp tục được duy trì, góp phần gắn kết cộng đồng dân cư.

Đồng chí Dương Tất Thắng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Thạch Mỹ, đồng chí Dương Tất Thắng – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và chăm lo đời sống Nhân dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã Mai Phụ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động Nhân dân; chú trọng củng cố khối đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư sau sáp nhập. Đồng thời, khơi dậy tinh thần chủ động, trách nhiệm của mỗi người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí cũng mong muốn cán bộ, đảng viên, những người có uy tín và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp sức xây dựng xã Mai Phụ ngày càng phát triển.

Đồng chí Dương Tất Thắng - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đoàn công tác trao tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ.

Nhân dịp này, đồng chí Dương Tất Thắng trao tặng 10 suất quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Thạch Mỹ.