Lãnh đạo tỉnh chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

* Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Tâm Hiệp, xã Ba Bể.

Đoàn công tác tặng quà thôn Tâm Hiệp.

Thôn Tâm Hiệp hiện có 169 hộ với 736 nhân khẩu, trong đó hơn 98% là đồng bào dân tộc Dao. Nhân dân trong thôn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa.

Các quy ước, hương ước được thực hiện nghiêm túc; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy trì. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên.

Năm 2026, thôn có 94,67% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; còn 14 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo.

Đoàn công tác tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của Nhân dân thôn Tâm Hiệp trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hóa, gìn giữ bản sắc dân tộc và tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Trình diễn kỹ thuật thêu tay trên trang phục truyền thống của đồng bào Dao tại Ngày hội.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

* Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Linh Sơn, xã Vĩnh Thông.

Cùng dự có đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện một số sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự Ngày hội.

Biểu diễn văn nghệ tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại khu dân cư.

Thôn Linh Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Thôm Phụ, Lủng Lỳ và Nà Cáy, hiện có 114 hộ với 451 nhân khẩu, trong đó trên 95% là đồng bào dân tộc Dao.

Năm 2026, Nhân dân trong thôn tích cực phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp; giảm 4 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo. Hoạt động bảo vệ môi trường được duy trì với 5 đợt ra quân, thu hút 475 lượt người tham gia.

Toàn thôn có 113 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; thôn được công nhận danh hiệu Khu dân cư văn hóa năm 2026.

Đồng chí Trần Thị Lộc tặng quà thôn Linh Sơn.

Đồng chí Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, trao quà tặng các hộ nghèo, cận nghèo tại thôn Linh Sơn.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Thị Lộc biểu dương những kết quả thôn Linh Sơn đạt được; đồng thời đề nghị khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ; nâng cao vai trò của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng cộng đồng.

Tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; quan tâm giáo dục con em, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Dao, xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chủ động phòng, chống thiên tai.

Người dân tham gia nhảy sạp tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Linh Sơn.

* Đồng chí Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sông Công, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu dân cư Đổng Xá, xã Xuân Dương.

Đồng chí Lường Đức Thắng và Đoàn công tác tặng quà thôn Đổng Xá.

Khu dân cư Đổng Xá hiện có 259 hộ với 1.115 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh, Mông cùng sinh sống.

Năm 2026, thu nhập bình quân ước đạt 26 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, với 5 đợt ra quân vệ sinh, thu hút 1.112 lượt người tham gia. An ninh trật tự được giữ vững, quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được phát huy.

Đồng chí Lường Đức Thắng và Đoàn công tác tặng quà thôn Đổng Xá.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Lường Đức Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư Đổng Xá đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Quan tâm phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nhau giảm nghèo, nâng cao thu nhập; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các đại biểu và người dân múa sạp trong Ngày hội.

Lày cỏ, nét đẹp của người dân tộc Tày, Nùng ở xã Xuân Dương.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của tỉnh trao 10 triệu đồng hỗ trợ khu dân cư và 15 suất quà tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Ngày hội còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết cộng đồng dân cư.