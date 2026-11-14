Lãnh đạo tỉnh chung vui ngày hội đại đoàn kết tại các địa phương

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và đại biểu dự ngày hội.

Chiều 14/11, đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam với người dân thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây.

Sau sáp nhập, thôn Hoàng Nam có 523 hộ với 1.921 nhân khẩu. Dù quy mô dân cư và địa bàn quản lý tăng lên, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố sự gắn kết cộng đồng, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận thôn Hoàng Nam, xã Sơn Tây.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đời sống kinh tế của người dân thôn Hoàng Nam tiếp tục được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 60 triệu đồng/người/năm; toàn thôn còn 5 hộ nghèo (chiếm 1%) và 12 hộ cận nghèo (chiếm 2,3%).

Bà Nguyễn Thị Trung – Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Nam phát biểu tại ngày hội.

Cùng với chăm lo đời sống người dân, công tác bảo đảm an ninh trật tự được chú trọng. Tổ an ninh cơ sở phát huy vai trò, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, không để xảy ra vi phạm pháp luật.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại thôn Hoàng Nam được triển khai sâu rộng, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%; thôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa 5 năm liên tục.

Đông đảo người dân thôn Hoàng Nam dự ngày hội.

Tinh thần đoàn kết còn được thể hiện qua những việc làm thiết thực trong công tác an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Trong năm, thôn Hoàng Nam đã phối hợp trao trên 250 suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 17 mô hình sinh kế; vận động Nhân dân xây dựng 750m đường điện chiếu sáng, trồng mới và chăm sóc hơn 1.000m đường hoa.

Chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Hoàng Nam, đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ và Nhân dân thôn Hoàng Nam trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: “Sự đồng thuận và tham gia của bà con có ý nghĩa quyết định đối với thành công của mỗi chủ trương, chính sách; bà con là chủ thể, trực tiếp góp sức xây dựng quê hương và thụ hưởng những thành quả đạt được”.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể xã Sơn Tây, thôn Hoàng Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết sau sáp nhập; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn môi trường, an ninh trật tự; khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng thôn Hoàng Nam ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, đoàn công tác đã trao 10 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dự lễ bàn giao và trao hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Thái Thị Hồng ở thôn Hoàng Nam.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo xã Sơn Tây trao quà cho các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng cùng lãnh đạo xã Sơn Tây trò chuyện và trao biểu trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Thái Thị Hồng.

Chiều 14/11, đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại thôn Đức Tân, xã Đức Minh.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Chương trình văn nghệ tại ngày hội.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng thôn Đức Tân.

Lãnh đạo xã Đức Minh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thôn Đức Tân.

Thôn Đức Tân được hình thành trên cơ sở sáp nhập thôn Sâm Văn Hội, Bến Đền và một số hộ dân từ thôn Bến Hến. Toàn thôn hiện có 497 hộ với 2.087 nhân khẩu.

Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, người dân trong thôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế, chuyển đổi phương thức sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Toàn thôn hiện có 105 hộ sản xuất, kinh doanh và 355 người lao động ở nước ngoài. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%, hộ cận nghèo còn 0,55%.

Ông Nguyễn Minh Tú - Bí thư Chi bộ thôn Đức Tân phát biểu tại ngày hội.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì hiệu quả. Qua bình xét năm 2026, toàn thôn có 487/497 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 97,99%; 472 hộ đạt danh hiệu gia đình thể thao. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên được tổ chức, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đông đảo người dân tham dự ngày hội.

Trong xây dựng nông thôn mới, người dân tích cực đóng góp công sức, kinh phí thực hiện các công trình, phần việc, với tổng nguồn lực đầu tư khoảng 3,3 tỷ đồng. Trong năm 2026, thôn đã vận động hơn 15 triệu đồng để thăm hỏi, tặng quà các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; người dân đóng góp hơn 11 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Tú Anh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Đức Tân nói riêng, xã Đức Minh nói chung đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, chung sức của cán bộ và Nhân dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, phát triển.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại ngày hội.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đồng chí Trần Tú Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Đức Minh và Ban cán sự thôn Đức Tân tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần đổi mới, mở rộng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận khu dân cư, giúp người dân kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân ; tiếp tục củng cố phong trào Bình dân học vụ số, nâng cao chất lượng hoạt động, giúp người dân tiếp cận và ứng dụng hiệu quả công nghệ số trong đời sống.

Cùng với đó, cần quan tâm phát triển kinh tế, nhất là kinh tế hộ gia đình; chủ động triển khai, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh để thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. Đối với công tác bảo vệ môi trường, cần xây dựng phương án thực hiện lâu dài, đồng bộ từ khâu phân loại, thu gom, vận chuyển đến xử lý rác thải, bảo đảm cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tiếp tục quan tâm công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng, giữ vững sự bình yên tại địa bàn dân cư.

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh trao tặng 10 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đức Tân.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các đại biểu trao giấy khen cho các gia đình có thành tích tiêu biểu trong xây dựng gia đình văn hóa năm 2026.

Các đại biểu chung vui cùng bà con xã Đức Minh tại hội thi “Bữa cơm gia đình”, được tổ chức trong khuôn khổ ngày hội.