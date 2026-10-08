Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lễ Sene Dolta đến đồng bào Khmer

Đoàn đến thăm và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư tăng, ban quản trị và bà con phật tử tại chùa Rạch Cui (xã Khánh Bình) và chùa Tam Hiệp (Xã Trần Văn Thời).

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau gửi lời thăm hỏi đời sống, tình hình kinh tế của đồng bào Khmer.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Huỳnh Quốc Việt ân cần thăm hỏi đời sống, tình hình kinh tế của đồng bào Khmer. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chư tăng, phật tử trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau trao quà chúc mừng đến Đại đức Thạch Chành Đa, Trụ trì chùa Rạch Cui, xã Khánh Bình.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau tặng quà đến Thượng toạ Phạm Minh Thắng, Trụ trì chùa Tam Hiệp (thứ hai từ phải sang) và các nhà sư.

Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Cà Mau triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Lãnh đạo Tỉnh uỷ tin tưởng quý Thượng toạ, Đại đức, các vị chức sắc, chức việc và người có uy tín tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa cấp uỷ, chính quyền với đồng bào; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực, tự cường.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đoàn công tác tặng các phần quà ý nghĩa chúc mừng lễ Sene Dolta đến các chùa.

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng đồng chí Võ Minh Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Dip này, lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác đến thăm hỏi, trao quà và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chữ (96 tuổi, ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình), chúc Mẹ luôn sống vui, sống khoẻ cùng gia đình và con cháu. Mẹ có 2 người con hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và chồng là “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày”.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau ân cần thăm hỏi Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chữ, 96 tuổi, ngụ Ấp 5, xã Khánh Bình.

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau do Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lương Văn Pho, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín và bà con Khmer tại chùa Hoà Bình mới và chùa Hoà Bình cũ, xã Hoà Bình.

Tại các nơi đến, ông Lương Văn Pho gửi lời chúc các vị chức sắc, sư sãi và bà con Khmer đón Lễ Sene Dolta vui tươi, đầm ấm, an lành. Đồng thời thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lương Văn Pho trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng đến Đại đức Danh Dần, Trụ trì chùa Hoà Bình mới.

Ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Khmer trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Lương Văn Pho mong muốn các vị chức sắc, sư sãi tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lương Văn Pho trao quà của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng đến Thượng toạ Thạch Thái, Trụ trì chùa Hoà Bình cũ.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc, sư sãi và người có uy tín tiếp tục là cầu nối, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với bà con.

Bí thư Đảng uỷ xã Hoà Bình Hồ Văn Linh (thứ 3 từ trái sang), trao quà cho người có uy tín và gia đình chính sách tại chùa Hoà Bình mới.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng nhiều phần quà đến các chùa, các vị chức sắc, sư sãi, người có uy tín và gia đình có công với cách mạng, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đồng bào Khmer nhân dịp lễ truyền thống.

Chùa Hoà Bình cũ rộn ràng đón Lễ Sene Dolta.

Đại diện chư tăng các chùa cảm ơn sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền và các ngành, các cấp đối với đồng bào Khmer. Các vị khẳng định sẽ tiếp tục vận động bà con phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá và gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc./.