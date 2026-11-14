Lãnh đạo tỉnh chúc mừng 3 vị chức sắc Phật giáo Cà Mau được suy cử vào Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Cà Mau có 3 vị được suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, gồm: Thượng toạ Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Hoà thượng Tăng Sa Vong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ni sư Thích Nữ Diệu Chánh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu chúc mừng.

Phát biểu chúc mừng 3 vị chức sắc, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, khẳng định đây là niềm tự hào của Phật giáo tỉnh Cà Mau, thể hiện sự tin tưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với vai trò, uy tín và những đóng góp của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau mong muốn các vị chức sắc tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác Phật sự, củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng Phật giáo; tích cực vận động tăng ni, phật tử chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ tặng quà chúc mừng Thượng toạ Thích Giác Nghi, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau, được suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ tặng hoa, quà chúc mừng 3 vị chức sắc Phật giáo tỉnh Cà Mau được suy cử tham gia Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tặng quà chúc mừng 3 vị chức sắc.

Thượng toạ Thích Giác Nghi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đồng thời khẳng định tiếp tục thực hiện tốt công tác Phật sự, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.