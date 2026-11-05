Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên cao niên

* Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đến trao Huy hiệu Đảng tại xã Tân Thuận.

Theo đó, đồng chí Phạm Văn Thiều đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Ngô Tài Lành, đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Tân Lập, Đảng bộ xã Tân Thuận.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Ngô Tài Lành, sinh hoạt tại Chi bộ ấp Tân Lập, Đảng bộ xã Tân Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Thiều khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng đối với những đảng viên đã có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đồng chí Phạm Văn Thiều ghi nhận những đóng góp của đồng chí Ngô Tài Lành trong sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển quê hương, đất nước.

Ghi nhận những công lao, đóng góp của đảng viên cao niên, kiên trung, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, đồng chí Phạm Văn Thiều mong muốn đồng chí Ngô Tài Lành tiếp tục góp sức xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo.

Đồng chí Phạm Văn Thiều cùng đại diện Đảng bộ, chính quyền địa phương và các đảng viên cao niên Chi bộ ấp Tân Lập chúc mừng đồng chí Ngô Tài Lành nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

* Đồng chí Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau, đến dự lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vũ Thị Cúc, nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Đội trưởng Đội 12, Nông trường U Minh; hiện là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Ấp 2, xã Đá Bạc.

Đồng chí Trần Hữu Phước, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau và đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Đá Bạc trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thị Cúc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Hữu Phước chúc mừng đồng chí Vũ Thị Cúc vinh dự đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên trong suốt 60 năm qua.

Đồng chí mong muốn, với bề dày kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, đồng chí Vũ Thị Cúc tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Trần Hữu Phước chúc mừng đồng chí Vũ Thị Cúc vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Vũ Thị Cúc bày tỏ xúc động cùng niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; đồng thời chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương đã tổ chức buổi lễ trang trọng, ý nghĩa. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất, tư cách người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong cuộc sống, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Vũ Thị Cúc phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và bày tỏ niềm tự hào khi đón nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu cùng gia đình chụp ảnh lưu niệm, chúc mừng đồng chí Vũ Thị Cúc .

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng đối với quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của đồng chí Vũ Thị Cúc, đồng thời thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên đi trước. Đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững niềm tin, lý tưởng cách mạng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Trần Nguyên - Duyên Hải - Trần Chuyển – Chiêu Vương