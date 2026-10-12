Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng đồng bào Khmer nhân Lễ Sene Dolta tại xã Hưng Hội

Cùng đi có đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, thăm và tặng quà chúc mừng tại chùa Cù Lao, xã Hưng Hội.

Tại các điểm đến, đồng chí Phạm Văn Thiều cùng đoàn công tác chia sẻ niềm vui với các vị chức sắc, chư tăng và đồng bào Khmer nhân dịp Lễ Sene Dolta - một trong những lễ truyền thống quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer. Đồng chí khẳng định, tỉnh Cà Mau luôn quan tâm, tạo điều kiện phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện để người dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quà chúc mừng tại chùa Cái Giá Giữa, xã Hưng Hội.

Đồng chí mong muốn các vị chức sắc, chư tăng tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, củng cố tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hoá và phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quà chúc mừng tại chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội.

Dịp này, đoàn công tác đã trao quà và gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc, chư tăng cùng đồng bào Khmer nhân Lễ Sene Dolta năm 2026.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao quà chúc mừng đến Ban Quản trị và Ban Hoằng pháp chùa Cù Lao, xã Hưng Hội.

Đồng chí Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao quà chúc mừng đến Ban Quản trị và Ban Hoằng pháp chùa Cái Giá Giữa.

Đại diện Ban Quản trị các chùa cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật, tích cực tham gia các phong trào, chung sức cùng địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Thượng toạ Lý Quang Long, Trụ trì chùa Cái Giá Giữa, xã Hưng Hội, phát biểu cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Sene Dolta.