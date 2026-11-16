Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng các nhà giáo nhân ngày 20/11

* Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, chúc mừng các nhà giáo lão thành tại phường Bạc Liêu.

Đoàn đến thăm nhà giáo lão thành Lê Ngọc Các, người từng tình nguyện vào chiến trường miền Nam, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Công lập Bạc Liêu; và nhà giáo lão thành Đặng Thế Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bạc Liêu.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Minh Thất, Phó Giám đốc Thường trực Sở Nội vụ tỉnh, tặng hoa chúc mừng nhà giáo lão thành Lê Ngọc Các.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng nhà giáo lão thành Đặng Thế Minh.

Tại các nơi đến thăm, trong không khí ấm áp, nghĩa tình, đồng chí Phạm Văn Thiều ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đời sống của các nhà giáo và gia đình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, thầm lặng của các thầy cho sự nghiệp trồng người, cũng như tinh thần dấn thân, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều ân cần thăm hỏi sức khoẻ nhà giáo lão thành Đặng Thế Minh, năm nay 91 tuổi.

Đồng chí Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, các thế hệ nhà giáo lão thành chính là những “cây cao bóng cả”, là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ và tinh thần cách mạng để thế hệ trẻ, đội ngũ giáo viên hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Đồng thời, đồng chí kính chúc các nhà giáo luôn dồi dào sức khoẻ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu và ngành giáo dục tỉnh nhà.

Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều thay mặt lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến của nhà giáo Lê Ngọc Các cho sự nghiệp trồng người và tinh thần tình nguyện vì miền Nam ruột thịt.

Nhà giáo lão thành Lê Ngọc Các xúc động, phấn khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo, ủng hộ và đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Đoàn công tác Tỉnh uỷ Cà Mau do đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm Trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng nhà giáo Trương Công Lập, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu, tại phường Bạc Liêu.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ (bìa phải) bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của nhà giáo Trương Công Lập cho công tác quản lý giáo dục và đào tạo tỉnh nhà trong nhiều năm qua.

Tại buổi đến thăm, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ ân cần thăm hỏi sức khoẻ, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của nhà giáo Trương Công Lập cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, đặc biệt trong công tác quản lý, điều hành ngành giáo dục qua nhiều năm công tác. Đồng chí cũng thông tin khái quát về những thành tựu ngành giáo dục tỉnh đạt được trong năm qua.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tặng hoa chúc mừng nhà giáo Trương Công Lập, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến nhà giáo Trương Công Lập nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đồng thời mong muốn ông tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, lan toả tâm huyết nghề nghiệp đến đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, góp phần xây dựng sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thanh Thuỷ tặng quà, gửi lời tri ân đến nhà giáo Trương Công Lập.

Nhà giáo Trương Công Lập cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của đoàn công tác. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh đối với đội ngũ nhà giáo và sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Ông khẳng định sẽ sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tích luỹ trong quá trình công tác, góp phần hỗ trợ, bồi dưỡng thế hệ cán bộ, giáo viên hiện nay.

* Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), chiều 16/11, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ quản lý, giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Tiếp đoàn có Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau, cùng đại diện cán bộ, giảng viên của đơn vị.

Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Tại buổi tiếp, Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An thông tin khái quát về tình hình hoạt động, công tác đào tạo và những kết quả nổi bật của Phân hiệu trong thời gian qua. Với định hướng đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, đơn vị luôn chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp đào tạo. Đồng thời quan tâm phát triển kỹ năng thực hành, nghiên cứu khoa học và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho sinh viên.

Qua đó, Phân hiệu từng bước xây dựng môi trường học tập năng động, tạo điều kiện để người học phát huy năng lực, chủ động tiếp cận kiến thức, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Cùng với nhiệm vụ đào tạo, đơn vị cũng chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, tạo nền tảng để Phân hiệu tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương.

Tiến sĩ Trịnh Huỳnh An (bìa trái), Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, Giám đốc Phân hiệu tại Cà Mau, báo cáo khái quát tình hình hoạt động của đơn vị với đoàn công tác.

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể nhà trường, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đồng chí nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong cung cấp nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy; tăng cường gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn; quan tâm trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc. Bên cạnh đó, nhà trường cần tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên, tạo điều kiện để các thầy cô nghiên cứu, sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Luân gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến tập thể cán bộ, giảng viên Phân hiệu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; chúc các thầy cô giữ vững nhiệt huyết, tận tâm với nghề, đồng hành cùng các thế hệ sinh viên trên hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Thái Văn Long, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân (bìa trái), Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thăm hỏi sức khoẻ Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Thái Văn Long (thứ 2, từ phải sang) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi đến thăm, đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi sức khoẻ, gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Thái Văn Long nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của ông cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà qua nhiều năm công tác.

Với nhiều năm gắn bó với ngành giáo dục, trên các cương vị được giao, Tiến sĩ Thái Văn Long đã dành nhiều tâm huyết cho công tác quản lý, chỉ đạo và phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương. Đặc biệt, trong thời gian đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ông cùng tập thể ngành giáo dục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, quan tâm nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng đội ngũ nhà giáo, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Thái Văn Long.

Sau thời gian công tác trong ngành giáo dục, Tiến sĩ Thái Văn Long tiếp tục tham gia các hoạt động nghiên cứu, đóng góp cho lĩnh vực khoa học lịch sử trên cương vị Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây cũng là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của một nhà giáo, nhà quản lý giáo dục đối với sự phát triển chung của địa phương.

Việc phát huy tri thức, kinh nghiệm và sự am hiểu thực tiễn trong nghiên cứu lịch sử có ý nghĩa thiết thực đối với công tác gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hoá của quê hương.

Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Thái Văn Long chia sẻ, bày tỏ tình cảm và sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Nhà giáo Nhân dân, Tiến sĩ Thái Văn Long bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm, sự động viên của lãnh đạo tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông khẳng định sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh thông qua các hoạt động khoa học, giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Đồng thời, ông sẽ luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng sự phát triển của ngành giáo dục tỉnh nhà trong thời gian tới./.