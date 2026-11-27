Sự kiện “Xin chào Cà Mau” diễn ra tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, trong khuôn khổ Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2026 tại Hà Nội, khai mạc lúc 19 giờ 30 phút ngày 28/11.

Đây là dịp để tỉnh Cà Mau quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các sản phẩm đặc trưng và giá trị văn hoá địa phương đến người dân, du khách và đối tác trong nước. Qua đó góp phần mở rộng cơ hội kết nối, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường cho các sản phẩm của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện thăm hỏi, động viên các chủ thể OCOP, doanh nghiệp tích cực tham gia quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại Hà Nội.

Tham gia sự kiện lần này có 15 chủ thể OCOP và doanh nghiệp, với tổng số 60 sản phẩm OCOP được giới thiệu, trưng bày. Các sản phẩm mang đặc trưng của địa phương, góp phần thể hiện sự phong phú, đa dạng của sản vật và thế mạnh kinh tế Cà Mau.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng các chủ thể OCOP, doanh nghiệp tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khâu chuẩn bị; bảo đảm không gian trưng bày được bố trí khoa học, đẹp mắt, tạo điểm nhấn, thể hiện rõ nét bản sắc văn hoá, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Cà Mau. Đồng thời, chú trọng chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá và kết nối giao thương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Chí Nguyện cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với các chủ thể OCOP, doanh nghiệp tham gia sự kiện “Xin chào Cà Mau”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý các đơn vị tăng cường phối hợp, chủ động trong công tác tổ chức, bảo đảm an toàn, chu đáo và hiệu quả; phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách và đối tác đến tham quan, tìm hiểu sản phẩm Cà Mau tại sự kiện.

Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm Cà Mau được bố trí kết hợp khu vực check-in, góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu sản phẩm của tỉnh đến người tiêu dùng.

Thông qua hoạt động trưng bày, quảng bá tại sự kiện, Cà Mau kỳ vọng đưa hình ảnh quê hương, con người và sản phẩm đặc trưng của tỉnh đến gần hơn với người tiêu dùng, đồng thời tạo thêm cơ hội hợp tác, kết nối tiêu thụ sản phẩm với các đối tác trong và ngoài tỉnh./.