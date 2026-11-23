Bảng thông tin các chuyến bay tại sân bay Ronald Reagan Washington ở Virginia, Mỹ, ngày 13/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các quan chức Mỹ phần lớn bác bỏ khả năng những sự cố này liên quan đến các cuộc tấn công mạng có phối hợp hoặc việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn chương trình “State of the Union” của kênh truyền hình CNN, ông Clayton nhận định tình trạng gián đoạn có thể tiếp diễn khi các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên AI.

Theo ông Clayton, Mỹ cần đầu tư mạnh vào nâng cấp hạ tầng công nghệ và tăng cường an ninh mạng. Ông lưu ý rằng những bước tiến lớn về công nghệ, từ năng lực tính toán đến các ứng dụng mới, thường đi kèm những trục trặc trong quá trình triển khai.

Cảnh báo trên được đưa ra khi Mỹ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn ngày 26/11, thời điểm hoạt động đi lại tăng mạnh. Trước đó hơn một tuần, sự cố kỹ thuật đã khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải tạm dừng hoạt động hàng không trên toàn quốc trong nhiều giờ.

FAA cho biết sự cố xảy ra khi quá trình nâng cấp bộ định tuyến khiến lượng dữ liệu dồn ứ, đồng thời khẳng định không có dấu hiệu cho thấy hệ thống bị tấn công mạng. Trong khi đó, Microsoft xác định sự cố gián đoạn dịch vụ Outlook xuất phát từ vấn đề phát sinh trong quá trình nâng cấp dung lượng mạng trước đó.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng khẳng định người dân không cần lo ngại về mức độ an toàn của hệ thống tài chính. Trả lời chương trình “Face the Nation” của CBS, ông cho biết các ngân hàng đang triển khai biện pháp bảo vệ hệ thống trước những rủi ro liên quan đến AI, dù quá trình cập nhật và vá lỗi phần mềm đôi khi có thể gây ra trục trặc tạm thời.

Ông Bessent ví quá trình này như tiêm vaccine: có thể gây khó chịu trong thời gian ngắn nhưng giúp tăng cường khả năng bảo vệ và sức chống chịu về lâu dài.