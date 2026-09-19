Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, phường Bắc Giang.

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và Thường trực Đảng ủy phường Bắc Giang.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, phường Bắc Giang.

Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, nơi hàng vạn người con ưu tú đã hăng hái lên đường chiến đấu, nhiều người mãi mãi nằm lại trên các chiến trường. Tên tuổi, công lao của các Anh hùng liệt sĩ luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khắc ghi, trân trọng gìn giữ, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, bồi đắp truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, phường Bắc Giang.

Trong niềm tự hào khi Bắc Ninh bước vào dấu mốc phát triển mới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh thành kính dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ những nén hương thơm, vòng hoa tươi thắm và lòng biết ơn sâu sắc; tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh và những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Hương dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, phường Bắc Giang.

Đứng trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nhận thức sâu sắc rằng, trở thành thành phố vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm trước Đảng, nhân dân và lịch sử.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Việt Oanh dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, phường Bắc Giang.

Từ dấu mốc mới, Bắc Ninh quyết tâm xây dựng thành phố phát triển theo mô hình thành phố công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc Kinh Bắc; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xứng đáng với những chiến đấu, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ.

Từ phải qua: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tỉnh, phường Bắc Giang.

Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Ninh nguyện đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh; tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc, vững bước trên con đường hội nhập