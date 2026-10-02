Lãnh đạo tỉnh An Giang dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Đoàn đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh An Giang viếng, dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đoàn đại biểu dân, quân chính Đảng tỉnh An Giang dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người đã nêu cao tinh thần yêu nước, kiên trung, bất khuất trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là một biểu tượng tiêu biểu của lòng yêu nước, ý chí quật cường và tinh thần bất khuất trước quân xâm lược. Với khí phách hiên ngang, tinh thần “thà chết vinh còn hơn sống nhục”, Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã lãnh đạo nghĩa quân lập nên những chiến công vang dội, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc và trong lòng nhân dân Nam Bộ.

Đại biểu thắp hương tại mộ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thắp hương tại mộ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 6 đến 8/10/2026 (nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch) tại phường Rạch Giá, với các nghi lễ truyền thống, chương trình nghệ thuật và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.

Đoàn đại biểu khảo sát khu vực mở rộng Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực.