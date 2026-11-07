Lãnh đạo Thủy điện A Vương bị khởi tố liên quan vụ án tại Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Khởi tố Phó Tổng giám đốc Thủy điện A Vương

CTCP Thủy điện A Vương (mã: AVC) vừa công bố thông tin bất thường việc ông Phạm Đình Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4.

Cụ thể, theo thông tin doanh nghiệp công bố ngày 4/11/2026, Thủy điện A Vương đã tiếp nhận thông tin về quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Đình Quang do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành.

Thuỷ điện A Vương công bố thông tin liên quan đến người nội bộ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, vụ việc có liên quan đến khoảng thời gian ông Quang công tác với cương vị Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Thủy điện A Vương nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan đến trách nhiệm cá nhân của ông Quang, không ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Thủy điện A Vương, ông Phạm Đình Quang đã có thời gian dài làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện và dịch vụ kỹ thuật điện. Trong quá trình công tác, ông từng giữ chức Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện trực thuộc Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

Đến tháng 12/2018, ông Quang được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng thời từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Nhà máy. Ngày 1/1/2024, ông chính thức được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc CTCP Thủy điện A Vương, với nhiệm kỳ 5 năm.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là một trong những dự án nguồn điện có quy mô lớn tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng với hai tổ máy, tổng công suất thiết kế 1.200 MW, mỗi tổ máy có công suất 600 MW. Tổng vốn đầu tư của công trình vào khoảng 36.000 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào tháng 3/2014 và hoàn thành, khánh thành vào tháng 9/2019. Khi vận hành theo công suất thiết kế, nhà máy có thể sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh điện mỗi năm, bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Ngoài dự án chính, EVN còn đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng với công suất 600 MW, tổng mức đầu tư khoảng 23.927 tỷ đồng. Công trình này cũng được đưa vào vận hành trong năm 2019. Như vậy, hai dự án Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng có tổng công suất 1.800 MW, với tổng vốn đầu tư gần 60.000 tỷ đồng.

Thuỷ điện A Vương báo lãi tăng nhẹ

Trong quý III/2026, Thuỷ điện A Vương ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 199,96 tỷ đồng, giảm 2,41% so với mức 204,90 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, ở mức 15,07%, xuống còn 65,89 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt 134,07 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 142,63 triệu đồng, thấp hơn mức 208,99 triệu đồng của quý III/2025. Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận chi phí tài chính, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 45,06%, lên 9,87 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận kế toán trước thuế của Thủy điện A Vương đạt 126,98 tỷ đồng, tăng 5,09% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 101,33 tỷ đồng, tăng 4,84%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của AVC đạt 463,39 tỷ đồng, giảm 3,79% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 3,98%, xuống 205,99 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp đạt 257,40 tỷ đồng, giảm 3,63%.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 58,47%, đạt 13,02 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8,73%, lên 26,98 tỷ đồng. Sau khi hạch toán các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 246,39 tỷ đồng, giảm 1,73%; lợi nhuận sau thuế đạt 198,28 tỷ đồng, thấp hơn 1,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thủy điện A Vương đạt 1.447,02 tỷ đồng, tăng 7,83% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 626,20 tỷ đồng, tăng 36,25%, nâng tỷ trọng trong tổng tài sản từ 34,25% lên 43,27%. Ngược lại, tài sản dài hạn giảm 6,97%, còn 820,82 tỷ đồng, chiếm 56,73% tổng tài sản.

Một trong những điểm đáng chú ý trong cơ cấu tài sản của AVC là lượng tiền và tiền gửi ngân hàng tương đối lớn. Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối quý III đạt 56,95 tỷ đồng, giảm 43,16% so với đầu năm. Tuy nhiên, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn, tăng 109,64%, lên 341,27 tỷ đồng.

Tính chung, tiền và các khoản tương đương tiền cùng tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn đạt 398,22 tỷ đồng, chiếm khoảng 27,52% tổng tài sản và 63,59% tài sản ngắn hạn. Quy mô này tăng 51,43% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 135,24 tỷ đồng.

Bên cạnh lượng tiền gửi lớn, các khoản phải thu ngắn hạn cũng chiếm tỷ trọng đáng kể, đạt 217,50 tỷ đồng, tăng 18,12% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 186,79 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn là 27,29 tỷ đồng.

Ở nhóm tài sản dài hạn, tài sản cố định đạt 718,35 tỷ đồng, chiếm 49,64% tổng tài sản. Đáng chú ý, nguyên giá tài sản cố định hữu hình đạt 3.394,21 tỷ đồng, trong khi giá trị hao mòn lũy kế lên tới 2.770,73 tỷ đồng, tương đương đã khấu hao khoảng 81,6% nguyên giá.

Không có nợ vay tài chính, vốn chủ sở hữu chiếm gần 88% tổng nguồn vốn

Về cơ cấu nguồn vốn, tại ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của Thủy điện A Vương ở mức 176,07 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay nợ tài chính. Trong cơ cấu nợ phải trả, khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận chiếm 112,58 tỷ đồng.

Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 1.270,95 tỷ đồng, tương ứng khoảng 87,83% tổng nguồn vốn. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 750,52 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển đạt 258,77 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 221,39 tỷ đồng và vốn khác của chủ sở hữu là 40,26 tỷ đồng.

Vốn điều lệ của AVC hiện ở mức 750,52 tỷ đồng, tương ứng 75,05 triệu cổ phiếu đang lưu hành, với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết.

Thủy điện A Vương là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).