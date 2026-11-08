Lãnh đạo thế giới lên án 'tội ác chấn động' tại thành phố Krakow của Ba Lan

Lực lượng an ninh và cảnh sát được triển khai bên ngoài nhà riêng của nghi phạm vụ xả súng tại thành phố Krakow, Ba Lan ngày 7/11/2026. Ảnh: PAP/TTXVN phát

Theo cảnh sát khu vực, khoảng 15 giờ ngày 7/11, theo giờ địa phương, một người đàn ông lái xe vào Quảng trường Chợ Chính (Main Market Square), địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Krakow ở miền Nam Ba Lan, rồi nổ súng bừa bãi vào những người có mặt tại đây.

Vụ tấn công ít nhất 6 người người chết và 16 người bị thương, trong đó có các sĩ quan cảnh sát.

AP dẫn Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwiński cho biết nghi phạm là công dân Ba Lan, 25 tuổi, có quan điểm cực đoan, mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa cực hữu. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin điều tra ban đầu, chưa phải kết luận chính thức về động cơ vụ tấn công

Kênh TVP World của Ba Lan cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên lên tiếng về vụ việc. Ông gọi đây là một "tội ác gây chấn động", đồng thời khẳng định Ukraine đoàn kết với Ba Lan và người dân nước này.

Ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng: "Thay mặt nhân dân Ukraine và cá nhân tôi, xin gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình và người thân của các nạn nhân. Không thể có bất kỳ lời biện minh nào cho cuộc tấn công này và chúng tôi tin rằng thủ phạm sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật".

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông "vô cùng xúc động" trước những gì xảy ra tại Krakow. Ông tuyên bố: "Đức sát cánh cùng Ba Lan với tư cách là người bạn và đối tác trong thời điểm khó khăn này".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ: "Chúng tôi xin gửi tình đoàn kết sâu sắc nhất, lời chia buồn chân thành và sự cảm thông tới Ba Lan, các nạn nhân, gia đình và người thân của họ".

Tổng thống Latvia Edgars Rinkēvičs gọi thông tin về vụ xả súng là "khủng khiếp". Ông nói: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân".

Thủ tướng Cộng hòa Czech Andrej Babiš cho biết ông luôn nghĩ đến các nạn nhân, gia đình và người thân của họ. "Tôi chúc những người bị thương sớm bình phục. Tôi bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với Ba Lan và Thủ tướng Tusk trong thời điểm khó khăn này", ông nói.

Tổng thống Litva Gitanas Nausėda cho biết ông "vô cùng đau buồn trước vụ xả súng bi thảm", đồng thời khẳng định Litva đoàn kết với người dân Ba Lan.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna bày tỏ sự "kinh hoàng" trước thông tin về vụ việc: "Chúng tôi luôn hướng về những người bạn Ba Lan và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này".

Phủ Tổng thống Ba Lan tại Vacsava treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng ở Krakow, ngày 8/11/2026. Ảnh: PAP/TTXVN phát

"Nỗi đau vô cùng to lớn"

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini cho rằng kẻ xả súng đã "cướp đi sinh mạng của những người vô tội và gây ra nỗi đau vô cùng to lớn cho các gia đình và cộng đồng".

Ông viết trên mạng xã hội rằng: "Bạo lực và thù hận không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta".

Thủ tướng Hungary Péter Magyar gửi lời chia buồn "tới những người bạn Ba Lan", đồng thời khẳng định Hungary đoàn kết với dân tộc Ba Lan.

Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Tom Rose cho rằng một "cuộc tấn công tàn bạo và đẫm máu" đã "phá vỡ sự bình yên của Ba Lan".

Ông tuyên bố: "Nước Mỹ sát cánh cùng Ba Lan trong thời khắc đen tối này, cũng như Ba Lan luôn ở bên những người dân thân yêu của thành phố Krakow. Mong rằng ký ức tốt đẹp về những người đã mất hôm nay sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau của những người đang thương tiếc họ".

Đại sứ Anh tại Ba Lan Melinda Simmons khẳng định: "Vương quốc Anh sát cánh cùng Ba Lan".

"Thảm kịch gây đau thương vượt xa biên giới Ba Lan"

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas, tuyên bố: "Trong thời khắc đau thương này, Ba Lan không đơn độc".

Bà nhấn mạnh: "Những sinh mạng bị cướp đi một cách bi thảm trong vụ xả súng tại Krakow là một thảm kịch mà tác động sẽ còn được cảm nhận vượt xa biên giới Ba Lan".

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola bày tỏ sự "đau buồn" trước vụ xả súng xảy ra vào một buổi chiều lẽ ra phải "yên bình", đồng thời gửi lời chia sẻ tới các nạn nhân và gia đình họ.

Bà viết bằng tiếng Ba Lan trên mạng xã hội X rằng: "Tôi cảm ơn lực lượng cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp vì đã phản ứng nhanh chóng và kiểm soát được tình hình. Hãy mạnh mẽ lên, Krakow".

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cho biết ông đã nhận được "hàng chục" thông điệp chia buồn từ những người đồng cấp trên khắp thế giới.

Ông viết: "Hàng triệu người trên thế giới từng đến thăm Quảng trường Chợ Chính của Krakow đặc biệt thấu hiểu nỗi đau của chúng tôi và đang sát cánh cùng chúng tôi trong tình đoàn kết".