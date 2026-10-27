Lãnh đạo thế giới chúc mừng Tổng thống Brazil Lula da Silva tái đắc cử

Theo thông tin được công bố, ông Lula da Silva đánh bại Thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro trong cuộc bầu cử vòng hai. Tuy nhiên, ông Bolsonaro đã kêu gọi hủy kết quả bỏ phiếu hôm 25/10, cho rằng việc Thẩm phán Tòa án Tối cao Cristiano Zanin cho phép kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ là “không thể chấp nhận được”, dù cả hai ứng viên đều đề nghị gia hạn thời gian bỏ phiếu.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng hai, qua đó có thêm nhiệm kỳ tổng thống thứ tư không liên tiếp. Ảnh Reuters.

Tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum chúc mừng ông Lula trong bài đăng trên mạng xã hội X, khẳng định: “Dân chủ muôn năm, nhân dân Brazil đã chiến thắng”.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel mô tả chiến thắng của ông Lula là một thắng lợi mang tính lịch sử, bảo đảm sự tiếp nối con đường hòa bình, chủ quyền và công bằng xã hội mà người dân Brazil đã lựa chọn. Ông Díaz-Canel khẳng định Cuba sẵn sàng đồng hành cùng Brazil trong việc thúc đẩy đoàn kết và hội nhập khu vực Mỹ Latinh, Caribe.

Tổng thống Chile José Antonio Kast cho biết đã điện đàm chúc mừng ông Lula. Theo ông Kast, Chile và Brazil còn nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai, đặc biệt là thúc đẩy hội nhập kinh tế và đấu tranh chống tội phạm có tổ chức trong khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa nhấn mạnh các quốc gia trong khu vực có những thách thức chung và sẽ đạt được nhiều lợi ích nếu tăng cường hợp tác. Tổng thống Paraguay Santiago Peña chúc mừng người dân Brazil về tiến trình dân chủ, đồng thời khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp trong các chương trình hội nhập và phát triển vì lợi ích của người dân.

Tổng thống Uruguay Yamandú Orsi cũng cho biết đã trao đổi với ông Lula, gửi lời chúc mừng chiến thắng và đánh giá cao ý nghĩa dân chủ của tiến trình bầu cử.

Tại Bắc Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney chúc mừng ông Lula, đồng thời nhấn mạnh cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương. Ông kêu gọi hai nước tận dụng thời điểm này để mở rộng triển vọng thương mại, bảo vệ môi trường và nâng cao thịnh vượng cho người dân hai nước.

Trung Quốc gửi lời chúc mừng tới ông Lula thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Côn. Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Quách Gia Côn cho biết Bắc Kinh ghi nhận thông báo của Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil về chiến thắng của Tổng thống Lula trong vòng hai, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Brazil nhằm tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Brazil.

Điện Kremlin cũng hoan nghênh việc ông Lula tái đắc cử. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá nhà lãnh đạo Brazil đã có nhiều đóng góp cho quan hệ song phương Nga - Brazil cũng như sự phát triển của tổ chức liên chính phủ BRICS. Ông Peskov bày tỏ hy vọng hai bên sẽ tiếp tục duy trì đà hợp tác này.

Tại châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chúc mừng ông Lula, tuyên bố dân chủ và chủ nghĩa đa phương đã giành chiến thắng tại Brazil. Bà nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa châu Âu và Brazil đang phát triển tích cực, đồng thời khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy thương mại tự do, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi hai nước tăng cường quan hệ đối tác chiến lược, cho rằng Pháp và Brazil còn nhiều lĩnh vực có thể hợp tác để cùng hướng tới một thế giới công bằng hơn.

Ngày 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ

Lê Minh Hưng đã gửi Điện chúc mừng tới ông Luiz Inácio Lula da Silva nhân dịp tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Brazil nhiệm kỳ 2027-2031.