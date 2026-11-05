Lãnh đạo Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu Đảng tại phường Cầu Ông Lãnh

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Thành Chung, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM; Nguyễn Công Tâm, Phó Chánh Văn phòng Thành uỷ TPHCM; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phường Cầu Ông Lãnh.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM (bìa phải) trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Ngọc Thu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Ông Lãnh, trân trọng ghi nhận những đóng góp, cống hiến của 39 đảng viên (từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng) được trao Huy hiệu Đảng đợt này.

Hai đảng viên vinh dự đón nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt ngày 7-11-2026

Huy hiệu Đảng vừa là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện của mỗi đảng viên, vừa nhắc nhở các thế hệ hôm nay tiếp tục giữ gìn phẩm chất, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, cùng các đảng viên lão thành tại buổi họp mặt

Đại diện các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, Đại tá, PGS-TS, Nhà giáo ưu tú Võ Hồng Công, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân, bày tỏ niềm tự hào khi được tổ chức Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến. Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đáng quý mà còn nhắc nhở mỗi đảng viên tiếp tục giữ gìn phẩm chất, đạo đức, phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu.