Phái đoàn Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tại tổ đình Vĩnh Nghiêm

Tháp tùng đoàn có bà Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM; ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, chuyên viên trực thuộc Thành ủy - HĐND - UBND, đoàn thể chính trị - xã hội và các tôn giáo thành viên Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Tổ chức Lễ tang cùng môn đồ pháp quyến tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Thành kính tưởng niệm bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội có nhiều đóng góp to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc

Trước Giác linh đường trang nghiêm, ông Nguyễn Phước Lộc cùng các thành viên trong phái đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự viên tịch của bậc tôn túc lãnh đạo Giáo hội, người có nhiều đóng góp to lớn cho Đạo pháp và Dân tộc.

Trong niềm kính tiếc, phái đoàn đã hữu nhiễu kim quan và ghi sổ tang lưu niệm, phân ưu sâu sắc cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến.

Hữu nhiễu kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại thôn Phượng Tường, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ (nay là thôn Lạc Quần, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình).

Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu (quê nhà). Nhờ túc duyên sâu dày, ngài được cầu học với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Cồn và Đức Thượng thủ Tăng-già toàn quốc Thích Tâm Thi nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng miền Bắc.

Với chí nguyện cầu học không ngừng, ngài sang du học tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Yale và Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Nhờ tinh thông ngoại ngữ và uyên thâm Phật học lẫn thế học, ngài từng đảm nhiệm nhiều trọng trách đối ngoại, giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam và Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Ghi sổ tang lưu niệm phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến

Trong giai đoạn Pháp nạn năm 1963 tại miền Nam, Trưởng lão Hòa thượng tích cực dấn thân tranh đấu bảo vệ Đạo pháp và là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Đối với GHPGVN, ngài là bậc thạch trụ tòng lâm, được cung thỉnh ngôi vị Chứng minh Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam; làm Giới sư tại nhiều Đại giới đàn; Viện chủ, Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM); Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN…

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế 98 năm, 74 hạ lạp.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 29-11-2026 (21-10-Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM)