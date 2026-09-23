Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ dự án Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai

Sáng 23/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì làm việc với các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố về tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ và những kiến nghị, đề xuất.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố đang triển khai 167 dự án, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, nhất là vướng mắc đối với các hợp đồng theo đơn giá cố định, trọn gói.

Ngoài ra, các dự án cũng gặp khó khăn về nguồn cung và giá vật tư, vật liệu xây dựng. Tại một số thời điểm xảy ra tình trạng nguồn cung một số loại vật liệu chủ yếu như cát, đá, cấp phối và các vật liệu phục vụ thi công nền, mặt đường chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Việc khan hiếm nguồn cung đồng thời làm tăng giá vật liệu, chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến khả năng huy động vật liệu của các nhà thầu và tiến độ thi công.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: P.H.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông nêu tại nhiều dự án, mặc dù mặt bằng đã được bàn giao nhưng tiến độ thi công thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Những vướng mắc về đơn giá, định mức, hợp đồng đấu thầu, nguồn cung vật tư, phương án thi công... đang tác động trực tiếp đến tiến độ các công trình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhìn thẳng vào nguyên nhân, chủ động tháo gỡ từng nhóm khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng chờ đợi, né tránh trách nhiệm.

Đối với những vấn đề liên quan đơn giá, định mức và hợp đồng trọn gói, các sở, ngành khẩn trương nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất giải pháp theo thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành phương án đơn giá trong tháng 9 để trình HĐND thành phố xem xét.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ động chuẩn bị giải pháp về vật tư, vật liệu và phương án thi công, nâng cao năng lực dự báo nhu cầu, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến phương pháp thi công để nâng năng suất, rút ngắn thời gian thực hiện các công trình.

Cùng với đó, cần có giải pháp tổng thể đối với xử lý đất và phế thải xây dựng, rà soát, bố trí phù hợp các điểm trung chuyển, xử lý ngay trên địa bàn, hạn chế việc vận chuyển cự ly xa, qua đó giảm chi phí và tránh lãng phí tài nguyên.

Về tiến độ các dự án cụ thể, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các Ban Quản lý dự án tập trung triển khai, bảo đảm các mốc tiến độ đã đề ra, nhất là các dự án: Xây dựng đường Vành đai 1, đường Vành đai 2,5, đường Vành đai 3.5, quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai và các công trình trọng điểm khác.

Riêng đối với dự án quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, các đơn vị cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm yêu cầu thi công, hướng tới hoàn thành theo kế hoạch trước Tết Dương lịch năm 2027.

Ông Nguyễn Trọng Đông lưu ý khi người dân đã bàn giao nhà, đất để thực hiện dự án, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tổ chức thi công, không để tình trạng đã có mặt bằng sạch mà dự án chậm triển khai.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL6, đoạn Ba La - Xuân Mai được UBND thành phố phê duyệt ngày 18/3/2022 và Phê duyệt điều chỉnh ngày 22/01/2024; thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2027 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố là chủ đầu tư. Theo thông tin, tổng mức đầu tư dự án khoảng 9.590 tỷ đồng. Tuyến đường dài khoảng 21,7 km, từ phường Yên Nghĩa đến xã Xuân Mai, được thiết kế với mặt cắt ngang 50-60 m, vận tốc 80-100 km/h.