Chiều 26-11, đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì buổi tiếp công dân là các hộ dân có đất bị thu hồi tại Dự án Khu đô thị mới Bờ Sông Dinh, phường Phan Rang. Buổi tiếp công dân được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ba cấp, kết nối từ Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và UBND phường Phan Rang.

Đồng chí Lê Tiến Đạt - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kết luận buổi tiếp công dân.

Đồng chí Trần Hòa Nam phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Dự án Khu đô thị mới Bờ Sông Dinh có quy mô hơn 37ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.273 tỷ đồng, khởi công xây dựng vào tháng 4-2025. Trong quá trình triển khai, nhiều hộ dân chưa đồng thuận về việc xác định nguồn gốc đất, loại đất, giá bồi thường cũng như chính sách hỗ trợ, tái định cư. Do đó, vụ việc phát sinh khiếu nại, kiến nghị đông người, phức tạp, kéo dài nhiều năm và người dân nhiều lần tập trung khiếu kiện vượt cấp tại Trung ương.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi tiếp công dân.

Tại buổi tiếp, sau khi lắng nghe ý kiến trình bày của công dân, luật sư, các cơ quan chuyên môn và Tổ công tác của tỉnh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đánh giá việc xem xét, giải quyết của chính quyền địa phương trước đây chưa thấu đáo, chưa xác định đúng nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của người dân.

Đại diện công dân phát biểu ý kiến.

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng chí Lê Tiến Đạt đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ công tác của tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND phường Phan Rang khẩn trương rà soát, thống nhất lại nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, địa phương cần vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và sinh kế cho người dân; báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ trước ngày 31-12-2026.

Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cũng giao Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực miền Trung (Cục II) phối hợp cùng Ban Tiếp công dân Trung ương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời đề nghị các công dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, phối hợp với chính quyền địa phương và không tiếp tục khiếu kiện vượt cấp trong thời gian chờ kết quả giải quyết.