Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình giới thiệu các khu đất dự kiến đầu tư của hai tập đoàn BUK và KHM tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp. Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng các nhà đầu tư tham quan Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, cảng Chu Lai, Tập đoàn An An Hòa; đồng thời giới thiệu khu đất dự kiến đầu tư của hai tập đoàn BUK và KHM tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (xã Núi Thành).

Sau chuyến khảo sát thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc với các tập đoàn để trao đổi về định hướng đầu tư dự án tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các tập đoàn giới thiệu hoạt động của doanh nghiệp và định hướng mở rộng đầu tư.

Đại diện Tập đoàn Karcher cho biết, sau hai giai đoạn đầu tư thành công tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với tổng diện tích hơn 6,2ha, tập đoàn dự kiến tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm mới; xây dựng trung tâm R&D phục vụ nghiên cứu công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.

Các tập đoàn giới thiệu về định hướng phát triển, mở rộng đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: HỒ QUÂN

Đồng thời, Karcher đã giới thiệu, kết nối hai đối tác là Tập đoàn BUK và Tập đoàn KHM đến nghiên cứu, xúc tiến đầu tư tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, hướng đến hình thành hệ sinh thái sản xuất thiết bị làm sạch.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn KHM cho biết, với mục tiêu phát triển ra thị trường toàn cầu, tập đoàn muốn xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị kỹ thuật, giải pháp công nghệ tại Việt Nam.

Trước mắt, KHM dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị mô tơ với quy mô khoảng 10.000m², công suất khoảng 3 triệu sản phẩm/năm; mong muốn có quỹ đất sạch, hoàn thành thủ tục đầu tư trong tháng 1/2027 và cam kết hoàn thành xây dựng nhà xưởng vào cuối năm 2027.

Lãnh đạo thành phố và các doanh nghiệp đến thăm Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology. Ảnh: HỒ QUÂN

Đại diện Tập đoàn BUK cho hay, doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư tại Việt Nam để phát triển sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao, phục vụ ngành công nghiệp phụ trợ.

Doanh nghiệp mong muốn được tiếp cận đầy đủ thông tin về quy hoạch công nghiệp phụ trợ và các cơ chế hỗ trợ phát triển lĩnh vực này của thành phố.

Trao đổi với các tập đoàn, lãnh đạo các sở, ngành thành phố làm rõ những vấn đề nhà đầu tư quan tâm liên quan đến chính sách thuế, hải quan, thuê đất, hợp tác phát triển nguồn nhân lực và quy trình, thủ tục đầu tư, nhất là tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình tặng quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn BUK nhân chuyến nghiên cứu đầu tư tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: HỒ QUÂN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời khẳng định, thành phố Đà Nẵng sẵn sàng đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đến tìm hiểu, nghiên cứu, xúc tiến đầu tư. Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc nghiên cứu đặt nhà máy, lưu thông hàng hóa và mở rộng sản xuất.