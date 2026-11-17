Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 6 từ trái qua) và các đại biểu chúc mừng Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của quý Hòa thượng, Thượng tọa, Tăng Ni trong công tác giáo dục Phật giáo và đời sống tâm linh cộng đồng.

Với các bài giảng chuyên đề sâu sắc, đội ngũ giảng sư giúp các Tăng Ni sinh và Phật tử hiểu sâu hơn về kinh điển, giáo luật cũng như tinh thần đồng hành giữa Phật giáo và dân tộc.

Quá trình hình thành và phát triển của nhà trường luôn gắn liền với nhiệm vụ "vừa phụng sự đạo pháp, vừa phục vụ xã hội".

Đối với đề xuất cấp đất để xây mới, mở rộng quy mô, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, thành phố đã thống nhất chủ trương định hướng cấp gần 10ha đất tại xã Hòa Vang để đầu tư xây dựng cơ sở mới cho Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng.

Qua đó không chỉ đáp ứng công tác đào tạo hiện tại, mà còn mở ra định hướng nâng cấp trường thành cơ sở giáo dục quy mô lớn như Trường Cao đẳng Phật học hoặc Trường Đại học Phật học của cả khu vực miền Trung.

Mặt trận thành phố sẽ tiếp tục đồng hành tháo gỡ các vướng mắc cơ sở vật chất, hỗ trợ nguồn sách tài liệu đa dạng và phối hợp trao đổi các chuyên đề về chính sách tôn giáo, kinh tế - xã hội.

* Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Giáo hội (7/11/1981 - 7/11/2026) và chào mừng thành công Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng quà chúc mừng đến Thượng tọa Thích Thông Đạo, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của Tăng Ni, Phật tử trong việc thúc đẩy khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt phương châm "tốt đời đẹp đạo" và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện an sinh xã hội.

Đồng thời chúc mừng thành công trong công tác nhân sự đại hội khi Đà Nẵng có nhiều vị chức sắc được suy tôn vào các vị trí cấp cao của Trung ương Giáo hội.

Đoàn công tác MTTQ Việt Nam thành phố chụp hình lưu niệm cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Thành phố sẽ luôn đồng hành với Phật giáo thành phố, cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề về đất đai, cơ sở thờ tự và tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng Trường Trung cấp Phật học Đà Nẵng, qua đó tiếp tục thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc.