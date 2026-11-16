Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (thứ 3 từ trái sang) tặng lẵng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chúc các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc; luôn giữ nhiệt huyết với nghề và tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới trong sự nghiệp "trồng người".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi gửi lời chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam đến tập thể nhà trường. Ảnh: QUỐC TUẤN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho hay, lãnh đạo thành phố luôn thấu hiểu, đồng hành và quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo; chăm lo đời sống, cơ sở vật chất và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, phát huy năng lực sáng tạo.

Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông được thành lập năm 2012. Từ 8 lớp chuyên với 281 học sinh trong năm học đầu tiên, đến nay, nhà trường có 27 lớp (919 học sinh) với 9 môn chuyên.

Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông là ngôi trường có bề dày thành tích. Ảnh: QUỐC TUẤN

Học sinh nhà trường đã đạt trên 200 giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế về văn hóa, khoa học kỹ thuật, tin học trẻ; 10 học sinh vào vòng 2 chọn học sinh giỏi dự thi quốc tế; khoảng 600 huy chương Olympic 30/4; gần 250 giải học sinh giỏi khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Mỗi năm, trường có khoảng 20 học sinh du học ở các nước có nền giáo dục phát triển.