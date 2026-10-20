Lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ Đà Nẵng nhân dịp 20-10

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thăm, tặng hoa, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhân dịp 20-10.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cấp Hội cùng toàn thể hội viên, phụ nữ vào sự phát triển chung của thành phố. Theo đó, thời gian qua, thông qua các phong trào thi đua và nhiều hoạt động thiết thực về an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống phụ nữ và trẻ em, tổ chức Hội đã khẳng định rõ vai trò đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn thời gian tới, Hội LHPN thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu thực tế của hội viên. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, nâng cao kỹ năng số; đặc biệt quan tâm phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để chị em có thêm điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống. Song song đó, các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò gìn giữ, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, luôn gắn bó mật thiết với cơ sở.