Lãnh đạo thành phố kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang kiểm tra dự án Khu văn hóa đa năng - Công viên Độn Sầm.

Tại DA các điểm Trường Quốc Học Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đề nghị chủ đầu tư tiếp tục bám sát kế hoạch, tập trung nguồn lực để triển khai các hạng mục bảo đảm tiến độ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Quá trình triển khai phải bảo đảm các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật, cảnh quan và hiệu quả đầu tư.

Đối với DA Khu văn hóa đa năng - Công viên Độn Sầm, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thanh Thủy tập trung hoàn tất việc giao đất cho Công ty Cổ phần Central Park theo phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh tại Thông báo số 398/TB-UBND ngày 01/10/2026 về tiến độ và giải quyết vướng mắc các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách và các dự án đầu tư công tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông báo số 327/TB-UBND ngày 22/8/2026.

Đồng thời, các sở, ngành, đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bảo đảm đầy đủ điều kiện để sớm khởi công dự án theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị phải thường xuyên theo dõi, bám sát tiến độ, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, không để các thủ tục hành chính ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, các DA ngoài ngân sách đang triển khai cần được các chủ đầu tư và cơ quan liên quan tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng và hiệu quả đầu tư. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn trong phạm vi thẩm quyền, góp phần đưa các DA sớm hoàn thành các thủ tục, triển khai đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả sau đầu tư.