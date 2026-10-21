Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi trao đổi, làm rõ các nội dung theo đề xuất của bệnh viện. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi kiểm tra, lãnh đạo bệnh viện cho biết, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng là cơ sở y tế đa khoa hạng I, trực thuộc Sở Y tế. Đây là cơ sở y tế quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận.

Bệnh viện có quy mô 760 giường bệnh nội trú, với 21 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, 7 phòng chức năng và 4 khoa hỗ trợ. Hiện nay, bệnh viện triển khai thành công 12.981 kỹ thuật chuyên môn, trong đó có nhiều kỹ thuật chuyên sâu thuộc các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, hồi sức cấp cứu...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra tình trạng quá tải bệnh nhân tại khoa Nhi. Ảnh: HỒ QUÂN

Tuy nhiên, công suất sử dụng giường bệnh vượt ngưỡng, với tỷ lệ 108% trong hai năm 2025 và 2026. Dù bệnh viện đã nâng quy mô giường bệnh kế hoạch lên 760 giường vào năm 2026, song vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc người bệnh.

Lãnh đạo bệnh viện đề xuất thành phố sớm đầu tư hạ tầng, mở rộng bệnh viện và trang bị đồng bộ thiết bị y tế nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau khi nghe báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đã đi kiểm tra thực tế tình trạng quá tải tại các khoa Nhi, Nội tim mạch và Nội tổng hợp.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận những nỗ lực của bệnh viện trong công tác khám, chữa bệnh, nhất là trong giai đoạn số ca bệnh tăng cao do cúm mùa. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, đề xuất của bệnh viện để xem xét phương án đầu tư, nâng cấp, mở rộng trong thời gian tới.